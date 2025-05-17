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Укрощаем голод и сжигаем жир: как миокины перепрограммируют ваше тело – три шага к стройности

1:56
Спорт

Когда мы говорим об упражнениях как о формуле общего благополучия, их не следует понимать исключительно как работу с калориями, обычно известную как сжигание жира. Как доказала наука за последние десятилетия, это также приносит пользу здоровью в долгосрочной перспективе.

Женская талия
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Женская талия

Миокины — это белки, выделяемые скелетными мышцами при сокращении. Это происходит осознанно, в результате физической активности или повседневных движений тела, или как реакция на холод. Эти молекулы перемещаются по кровотоку, и их активность влияет на различные органы, такие как печень, мозг и жировая ткань.

Что касается их действия по снижению веса, то, например, в случае иризина оно основано на преобразовании вредного жира в полезный, если выражаться разговорным языком. В этом же ключе было показано, что подобные миокины стимулируют окисление липидов и, таким образом, могут повышать чувствительность к инсулину.

Третий аспект, на который стоит обратить внимание, — это его воздействие на гипоталамус, которое уменьшает чувство голода и усиливает чувство сытости.

Сегодня каждый осознает важность физических упражнений для нашего общего здоровья, понимая под ними как тренировки, соответствующие нашему возрасту и физическим возможностям, так и просто ежедневные прогулки или неспешные походы.

Что касается стимуляции этих молекул, то исследования последних лет пролили свет на возможные способы достижения этой цели:

Силовые тренировки: использование тяжестей или приседаний для активации мышечных волокон, увеличивая секрецию миокинов.

Интервальные тренировки, чередующие высокую и среднюю интенсивность, могут повысить уровень иризина.

Двигайтесь ежедневно: ходите, поднимайтесь по лестнице или занимайтесь йогой.

Уточнения

Интерлейкин 6 (англ. Interleukin-6, IL-6) — интерлейкин, который может действовать как провоспалительный цитокин. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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