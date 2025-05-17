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Секреты эффективных силовых для мощных мышц: эти 5 упражнений изменят ваше тело

1:30
Спорт

Когда мы думаем о занятиях спортом, мы всегда склонны выбирать кардиотренировки. Это один из самых простых вариантов, поскольку он более доступен, но нельзя забывать и о силовых тренировках. Они связаны с развитием мышц и помогают нам укреплять кости. Проблема в том, что иногда мы выполняем их неправильно.

Тренировка девушки на улице
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка девушки на улице

Диетолог Сауль Санчес объясняет, как нужно выполнять силовые упражнения. Первое, что следует иметь в виду, — эффективная силовая тренировка займет около 45-50 минут.

"В большинстве случаев этого достаточно, и чтобы этого добиться, вам нужно будет тщательно выбирать упражнения, а не просто включать 10 за занятие", — объясняет он.

На самом деле, он уверяет, что 5-6 упражнений более чем достаточно.

"Вам нужно сосредоточиться на базовых или многосуставных упражнениях, таких как жим лежа, жим ногами…", — говорит диетолог. Он считает, что в идеале нужно каждую тренировку "выполнять более одни и те же упражнения, а нагрузку следует увеличивать".

По словам Сауля Санчеса, очень распространенной ошибкой является игнорирование периодов отдыха. Это то, о чем многие новички забывают.

"Вам нужно около 90-120 секунд, чтобы восстановиться после тяжелой работы", — говорит диетолог, тогда как для более легкой работы требуется 60 секунд.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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