Прощай, дряблый живот: этот простой метод преобразит вас к лету

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Спорт

Если раньше важность физической активности для достижения хорошего общего состояния здоровья была общепризнанной, то сейчас любой вид тренировок подвергается пристальному вниманию и является источником одержимости в мире фитнеса. Значительная часть этой фиксации приходится на тонус мышц живота.

Спортивная женщина
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортивная женщина

Приближается лето, и пришло время продемонстрировать долгожданный пресс. Достаточно ли выполнять типичное упражнение — приподнимать грудь, положив руки на шею? Есть ли другие варианты? Есть ли упражнения, которые особенно эффективны и быстро дают результаты?

По словам тренеров, главное — последовательность, то есть превращение тонуса в ежедневную рутину. Поэтому добавление нескольких приседаний в неделю не даст вам результатов.

Эксперты однозначно говорят: вам нужно выполнять десяти-пятнадцатиминутную основную тренировку два-три раза в неделю. И не только это, эту программу следует дополнять другими видами упражнений: например, приседаниями, выпадами и рывками. А такие практики, как йога и пилатес, а также регулярные силовые тренировки — это еще один способ укрепить корпус.

Если ваша цель — укрепить мышцы живота, упражнения на пресс, безусловно, вам подойдут, но если ваша цель — похудеть, то не подойдут. Другими словами, эта мышечная работа не влечет за собой значительного сжигания калорий. Для этого нам следует рассмотреть другие стратегии, не пренебрегая сбалансированным питанием.

Целью этого типа тренировок является тренировка более глубоких мышц, таких как поперечная мышца живота, диафрагма и тазовое дно, которые имеют решающее значение для стабилизации позвоночника.

Ходьба полезна, но недостаточна: вот лёгкая, но эффективная тренировка для дома.

Как только мы поймем, что ходьба — это необходимая ежедневная активность, тренер Маркос Васкес советует дополнять ее другими видами упражнений, чтобы добиться еще большей пользы для здоровья.

Тренер и преподаватель здорового образа жизни Маркос Васкес утверждает, что "ходьба важна, очень важна, но ее недостаточно", и это не самое полное упражнение для укрепления нашего здоровья, силы, костной системы и мышц.

Ежедневная быстрая ходьба может помочь нам поддерживать здоровый вес и сжигать жир, предотвращать инсульты, контролировать высокое кровяное давление и предотвращать диабет 2 типа.

Кроме того, ходьба повышает выносливость мышц, укрепляет кости и повышает уровень энергии, а также улучшает равновесие и координацию: чем быстрее и дольше мы идем, тем больше пользы.

Помимо ходьбы, которая, как мы видели, не только полезна, но и необходима, Васкес предлагает добавить более интенсивную физическую активность, желательно двух видов: силовые тренировки и некоторые аэробные упражнения.

Приседания, боковые выпады или статическая планка — отличные варианты, дополняющие пользу ходьбы для здоровья. Кроме того, тренер предлагает добавить аэробику, поскольку для многих людей наиболее полезными являются танцы. Немного музыки и хореографии будет достаточно для укрепления вашего сердца и психического здоровья.

Уточнения

Вы́пады — упражнение, выполняемое с собственным весом или с утяжелением, используемое для развития мышц ног. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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