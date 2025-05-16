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Цветные прогулки: новая тенденция, которая изменила привычку ходить пешком

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Спорт

"Color Walks" означает "прогулка цветов". Предлагается выбрать цвет в начале прогулки и совершить своего рода визуальную прогулку, сосредоточившись на этом цвете.

ходьба
Фото: freepik.com is licensed under public domain
ходьба

Это способ заниматься спортом и бороться с лишним весом, одновременно заботясь о здоровье сердечно-сосудистой системы, но с менее монотонной и скучной точки зрения.

Механика так же проста, как определение того, какой цвет мы хотим направлять в своих шагах, и "поиск этого цвета", поддерживая при этом активный темп ходьбы — это аэробное упражнение по преимуществу, которое практикует большинство людей во всем мире.

 

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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