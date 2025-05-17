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Польза телефонных разговоров для здоровья: введите эту практику в ежедневную рутину

1:57
Спорт

Более 31 миллиона человек в Испании открыли для себя простой и практичный способ включить физические упражнения в свою повседневную жизнь: звонки. Это занятие, предполагающее ходьбу во время разговора по телефону, стало национальным явлением, особенно во время звонков друзьям и семье.

ходьба
Фото: freepik.com is licensed under public domain
ходьба

Популярность телефонных звонков возрастает весной и летом, когда хорошая погода располагает людей выйти на прогулку и пообщаться.

Ходьба — это форма аэробных упражнений, которая приносит много пользы для физического и психического благополучия. Помимо улучшения кровообращения и укрепления сердца, ходьба помогает контролировать вес, улучшает настроение и снижает риск хронических заболеваний, таких как диабет и гипертония.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует взрослым тратить на ходьбу не менее 150 минут в неделю, а для большей пользы можно увеличить это время до 300 минут.

Кэтрин Зерацки, специалист по питанию в клинике Майо, подчеркивает, что "физическая активность, такая как ходьба, имеет решающее значение для контроля веса, поскольку она помогает сжигать калории. Добавление 30 минут быстрой ходьбы к вашей повседневной жизни может сжечь около 150 дополнительных калорий в день".

Эксперт подчеркивает, что ходьба во время разговора не только позволяет нам заботиться о своем здоровье естественным образом, почти не осознавая этого, но также улучшает наше настроение и позволяет нам более эффективно использовать время разговора.

Кстати, постановка цели проходить 10 000 шагов в день — достижимая и полезная для здоровья цель, для достижения которой не требуется специального оборудования или дорогостоящего абонемента в спортзал.

 

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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