Лучшие упражнения для увеличения ягодиц: делайте лежа в постели

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Тот факт, что физические упражнения играют основополагающую роль в поддержании общего состояния здоровья, уже не остается тайной. Чего мы, возможно, не понимаем, так это важной роли, которую ягодичные мышцы играют в устойчивости тела и распределении веса. Именно из-за их функции поддержки позвоночника, таза и бедер, а также из-за их роли в равномерном распределении нагрузки тела, крайне важно, чтобы ягодичные мышцы были сильными.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Девушка делает растяжку

Идея состоит в том, чтобы укреплять ягодичные мышцы простым способом, лежа в постели. Помимо эстетического аспекта достижения округлых, упругих и подтянутых форм, сильные ягодичные мышцы будут служить здоровой поддержкой для всей структуры тела.

Подтяжка ягодиц

Лежа на кровати лицом вверх, согнув ноги и поместив пятки примерно в 30 сантиметрах от ягодиц, мы делаем подъемы таза до тех пор, пока наши ноги и нижняя часть туловища не выровняются. Удерживаем положение 10 секунд, а затем опускаемся обратно. Мы повторяем это движение несколько раз, увеличивая количество раз по мере улучшения физической формы.

Четвереньки с подъемами ног

Мы встаем на четвереньки на кровати, опираясь предплечьями на ладони и раскрывая их. Либо сначала вытягиваем одну ногу, вытягиваем ее и поднимаем как можно выше. Опускаем его (не касаясь) и снова поднимаем, и так до 10 раз. Повторяем то же движение с другой ногой. Таким образом мы проработаем верхнюю часть ягодичной мышцы.

Движение ноги в сторону

В этом случае упражнения в первую очередь направлены на бедро, при этом ягодичные мышцы активно участвуют в разгибании и отведении. Мы ложимся на бок и поднимаем прямые ноги, делая это в несколько этапов, чтобы еще больше укрепить эту область, и удерживая положение в течение нескольких секунд.

"Пловец"

Четвертое рекомендуемое упражнение для укрепления ягодиц называется "Пловец". Оно заключается в том, что нужно лечь на кровать лицом вниз, ноги вместе, руки вытянуты над головой (плечи должны быть как можно дальше от ушей, чтобы избежать мышечных спазмов). Приняв правильное положение, напрягаем мышцы живота, чтобы оторвать живот от пола, и вытягиваем руки и ноги в противоположных направлениях так, чтобы они не имели опоры, как будто мы плывем. Мы также растягиваем позвоночник так, чтобы голова отрывалась от коврика.

Ходьба для укрепления ягодиц

Удары пятками выполняются, лежа на кровати лицом вниз, лоб опирается на руки, ноги вместе и напряжены, при этом мы медленно поднимаем живот. Сводим внутреннюю часть бедер и прижимаем пятки друг к другу, одновременно поднимая одну ногу как можно выше, не прилагая усилий. Затем меняем ноги, как будто идем. Делаем 10 повторений, отдыхаем и делаем еще 10.

Уточнения

Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.

