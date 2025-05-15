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Тело в дисбалансе: одна ошибка в тренировках, которую совершают почти все новички

1:48
Спорт

Как только мы решили заняться спортом, пора сделать следующий шаг: найти вид спорта или метод тренировок, который мотивирует нас настолько, что болезненность мышц, которая возникнет на следующий день, не помешает нам заняться этим снова.

Тренер делает гиперэкстензию
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Тренер делает гиперэкстензию

Есть из чего выбирать. Некоторым достаточно лишь хорошей обуви и хорошей поверхности для ходьбы, а другим нужно записаться в спортзал, что может послужить мотивацией.

Обращение к профессиональным тренерам может оказать нам помощь, о необходимости которой мы даже не подозревали, поскольку инструктора смогут проследить за тем, чтобы мы выполняли упражнения правильно, избегая ошибок, которые могут повлиять на наше здоровье.

Есть одна распространенная ошибка, которой следует избегать, поскольку она может привести к определенным проблемам со здоровьем.

Как объясняет изданию Parade Мария Васкес, руководитель отдела тренировок в MyWowFit, люди склонны сосредотачиваться на определенной группе мышц и забывают о важности сбалансированной тренировки.

"У мужчин это всегда руки и грудь, а у женщин — ноги и ягодицы", — поясняет она.

Это может привести к дисбалансу в организме.

"Вы, вероятно, видели людей с большим торсом и худыми ногами. Вот что происходит, когда вы тренируете только определенные мышцы", — продолжает он, объясняя проблемы, которые может вызвать эта практика.

Ваше тело рассинхронизируется, и вы не можете нормально двигаться.

Становится сложнее бегать, подниматься по лестнице и переносить тяжести, потому что мышцы кора и ног слабеют. Лучше всего поддерживать сбалансированность тренировок, даже если вы хотите увидеть результаты в определенной области.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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