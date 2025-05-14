Никакого кофе и светских разговоров: эти активные перерывы во время работы рекомендует 70-летний врач

2:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

Врачи уверяют, что нахождение в одном и том же положении в течение дня требует коротких перерывов каждые 45-60 минут для стимуляции кровообращения и насыщения органов кислородом. Такая практика известна как "активные перерывы" на работе, и среди экспертов, которые их рекомендуют, — 70-летний врач функциональной дерматологии Ирен Бермехо.

Фото: Designed be Freepik by senivpetro is licensed under Public domian Занятие по йоге

Она настоятельно рекомендует в своих социальных сетях выполнять короткие интервальные упражнения в течение рабочего дня. Гораздо лучше совершить небольшое физическое и эмоциональное усилие, чем тратить время на перекус или общение с коллегами.

В своем видео в социальных сетях доктор Бермехо объясняет, что активные перерывы должны включать в себя растяжку, (короткую) ходьбу и упражнения, направленные на улучшение периферического кровообращения, которое застаивается, когда мы остаемся в одном и том же положении в течение нескольких часов.

Помимо профилактики проблем с опорно-двигательным аппаратом, эти активные перерывы позволят нам вернуться за стол с максимальной концентрацией внимания за счет "облегченного" кровообращения и орошения.

Мы также почувствуем снижение утомляемости и снижение уровня стресса и тревожности.

В своем видео доктор признается: "на протяжении многих лет я часами сидела за учебой, и единственными перерывами были сигарета, кофе, печенье или общение с одноклассниками. Теперь я узнала, что активные перерывы лучше всего подходят для концентрации и производительности".

Врач рекомендует делать перерывы каждые 45-60 минут после пребывания в одном и том же положении. Что касается продолжительности каждого перерыва, то она не должна превышать 2-3 минут.

Цель — активизировать кровообращение, растянуться и "напомнить" организму, что ему нужно оставаться активным.

Как Бермехо демонстрирует в своем видеоролике в социальных сетях, активные перерывы должны задействовать все тело, от верхней части туловища, двигая руками и растягивая мышцы, до ног, просто энергично двигая ими в положении сидя.

Во время этих перерывов важно выполнять плавные движения, включающие растяжку, сгибание и расслабление мышц, чтобы уменьшить напряжение и увеличить энергию.

Уточнения

Дието́лог — специалист в области здорового питания, соответствующий академическим и профессиональным требованиям.

