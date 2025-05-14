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Второе дыхание после 60 лет: эти упражнения вернут вам молодость и энергию

3:38
Спорт

Физические упражнения также необходимы после 60 лет. И это потому, что даже в этом возрасте физическая активность делает с нашим телом то же самое, что и в 15, 25 или 45 лет.

Гипергидроз
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Гипергидроз

Независимо от нашего возраста, упражнения тонизируют наши мышцы и защищают наши суставы; укрепляет кости; борется с недугами и болезнями; увеличивает энергию; и улучшает настроение.

Другое дело, что после 60 лет мы уже не можем заниматься всеми видами физической активности. У нас больше ограничений, и поэтому мы должны выбирать тот тип упражнений, который лучше всего подходит нашим обстоятельствам. Но с возрастом приоритеты также возникают из-за этих ограничений и конкретных травм или заболеваний.

Для достижения хороших результатов эти физические упражнения следует выполнять не реже 2-3 раз в неделю.

Прежде чем приступить к выполнению упражнений, вот четыре рекомендации:

  1. Разогревайтесь в течение примерно 5 минут, выполняя легкие растяжки, чтобы подготовить мышцы.
  2. Движения следует выполнять медленно и контролируемо.
  3. Избегайте резких движений, чтобы снизить риск получения травмы.
  4. Если вы испытываете дискомфорт или боль, прекратите занятия и обратитесь к физиотерапевту.

Марш на месте с оружием в руках

  1. Это упражнение улучшает координацию, укрепляет мышцы спины и способствует выработке правильной осанки.
  2. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Поднимите одно колено, одновременно вытягивая вперед противоположную руку, имитируя марш.
  3. Контролируемо чередуйте ноги и руки. Нужно практиковать это упражнение в течение 1-2 минут.

Растяжка туловища сидя

  1. Это упражнение обеспечивает гибкость, смазывая суставы, не создавая при этом чрезмерного напряжения. Растягивая основные мышцы, мы снимаем напряжение в спине.
  2. Сядьте на стул, вытянув руки по бокам. Осторожно наклонитесь в сторону, вытягивая одну руку к полу.
  3. Удерживайте это положение 3-5 секунд и вернитесь в исходное положение.
  4. Повторите по десять раз в каждую сторону.

Боковые растяжки

  1. Это упражнение улучшает гибкость боковых мышц спины и снимает напряжение.
  2. Сядьте на стул, поставьте ноги на пол и выпрямите спину. Поднимите одну руку вверх и согните ее в противоположную сторону, наклоняя туловище.
  3. Вернитесь в исходное положение и повторите то же самое в другую сторону.
  4. Всего сделайте по восемь раз с каждой стороны.

Вращение туловища

  1. Вращение туловища помогает позвонкам и укрепляет мышцы-стабилизаторы спины.
  2. Сядьте на стул, скрестив руки. Медленно поверните туловище вправо.
  3. Удерживайте положение в течение 3 секунд, а затем вернитесь в центральное положение.
  4. Повторите слева.
  5. Сделайте 10 раз на каждую сторону.

"Кошка-корова"

  1. Это упражнение улучшает гибкость позвоночника и снимает напряжение в пояснице.
  2. Примите положение с опорой на четыре точки, уперевшись руками и коленями в пол.
  3. Выгните спину вверх, подтягивая подбородок к груди (поза кошки).
  4. Осторожно опустите спину, подняв голову (поза коровы).
  5. Плавно чередуйте обе позиции.
  6. Повторите упражнение 8-10 раз.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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