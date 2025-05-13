Упражнение для борьбы с дряблостью рук и укрепления груди: что такое алмазные отжимания

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Отжимания известны как одно из лучших упражнений для поддержания формы даже для самых непосвященных. В фильмах они часто предстают в качестве примеров суровых тренировок, отважных героев, которые могут справиться с чем угодно, а что может быть символичнее этого? Теперь, благодаря развитию фитнеса, мы можем находить варианты упражнений для достижения конкретных целей, например, для устранения дряблости рук.

Фото: freepik отжимания

Приближается лето, и мы все спешим выглядеть наилучшим образом на пляжах и у бассейнов. На протяжении многих лет руки были предметом особой одержимости для тех, кто считает себя подтянутым, то есть находящимся в форме. И если раньше это касалось в первую очередь женщин, особенно после менопаузы, то теперь мужчины также испытывают давление, стремясь выглядеть идеально мускулистыми.

Еще одним преимуществом этого нового варианта отжиманий является укрепление грудных мышц. Но если есть что-то, на чем акцентируют внимание эксперты по фитнесу, так это то, что важно начинать с традиционных упражнений, пока вы не освоите их в совершенстве, а затем уже добавляйте упражнения "алмазные отжимания".

Прежде всего, отличительной чертой этой практики является положение рук и кистей, что и дало ей такое привлекательное название. В то время как при традиционных отжиманиях верхние конечности располагаются по обе стороны тела, а руки находятся на одной линии с плечами, здесь пальцы соединены под грудью, образуя форму ромба. Эта стойка на руках — первый шаг, который следует предпринять после того, как вы встали с коврика в положение планки.

В дополнение к этому жесту руки должны быть идеально вытянуты, а локти и запястья должны оставаться на одной линии с плечами, как при стандартном отжимании.

Но прежде всего, перед началом упражнения лучше всего выполнить ретракцию лопаток (сведение лопаток), одновременно задействуя ягодичные мышцы и живот. И также как в традиционном варианте, тело опускают в блок, контролируя движение и стараясь выполнять ритмичное упражнение.

Основная цель алмазных отжиманий — укрепление трицепсов, груди и плеч, поэтому вам следует сосредоточиться на поддержании этих областей в идеальном напряжении и правильном положении.

Освоив эту вариацию, вы можете пойти дальше, выполняя ее в наклонном положении, поставив ноги на более высокую точку опоры, например, на скамью или стул, чтобы увеличить нагрузку на руки.

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).

