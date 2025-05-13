Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваш сад пустует? Вот как привлечь бабочек с помощью цветов
Хвост трубой, но взгляд тревожный: какие сигналы подаёт кошка перед бедой
Ил, Ту, МиГ, Су: эволюция советских самолётов
Незаметный, но решающий: это место для видеорегистратора считают единственно правильным
Рекорды по сжиженному газу в ЕС, но запасы всё равно падают
Не добавляешь соль в огород? Значит, собираешь сорняки, а не урожай
Как не испортить технику одним движением: простой секрет монтажа проводов
Российские Мальдивы и Бали: здесь вы найдёте бирюзовую воду, белый песок и уединённые бухты
Фольга — враг или друг на кухне? Раскрываем секреты безопасного использования

Тест, который оценит, как стареет ваш организм: за десять секунд и не выходя из дома

2:44
Спорт

Сидячий образ жизни, неправильное питание и пренебрежение своим психическим здоровьем и личными отношениями — не лучший способ чувствовать себя хорошо, а ведь это основные принципы, которые мы должны поддерживать, чтобы не стареть быстро.

Женщина
Фото: https://www.freepik.com
Женщина

Если мы не можем изменить свои привычки на более правильные, знание нашего текущего уровня может дать нам необходимый толчок, и этот простой тест, который можно провести дома, может дать ответ.

Баланс — фактор, на который возраст оказывает наибольшее влияние. К такому выводу пришли с течением времени и в ходе исследований, поскольку до того, как эти данные стали известны, учитывались другие параметры, такие как походка или сила сжатия руки.

Было проведено несколько исследований, и все они пришли к одному и тому же выводу: равновесие значительно ухудшается с возрастом и, следовательно, может стать лучшим индикатором нервно-мышечного старения.

Тест, который может помочь нам определить общее состояние нашего физического здоровья, прост; вам просто нужно балансировать на одной ноге в течение десяти секунд, желательно на недоминантной. Умение оставаться в ней имеет ключевое значение для определения не только состояния здоровья, но и долголетия, поскольку в одном из исследований, опубликованном в 2022 году в British Journal of Sports Medicine, было отмечено, что у тех, кто не мог удерживать эту позу в течение десяти секунд, риск смерти был в два раза выше (у людей в возрасте 50 лет и старше).

Равновесие — это способность нашего тела сохранять определенное положение, будь то статическое или движущееся. Для поддержания его в хорошем состоянии важно, чтобы все задействованные системы функционировали хорошо: мышцы, суставы, нервы, сердце, орган равновесия во внутреннем ухе…

Работа над равновесием имеет ключевое значение, поскольку она помогает нам лучше осознавать свое тело, достигая безопасных реакций и ответов. Оно также укрепляет корпус, но, прежде всего, позволяет избежать и предотвратить падения, что важно с определенного возраста. Улучшение равновесия может помочь нам чувствовать себя увереннее, поэтому включение упражнений на равновесие в ваши тренировки — неплохая идея.

Некоторые из них могут показаться очень простыми, но они эффективны. Даже простое стояние и покачивание на одной ноге или из стороны в сторону уже заметит улучшения. Вы также можете ходить на цыпочках, на каблуках. Еще помогает практика тайцзи.

Уточнения

Старение человека — биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Когда кошка ходит за тобой повсюду — это не просто привычка
Домашние животные
Когда кошка ходит за тобой повсюду — это не просто привычка Аудио 
Почему в СССР манка по утрам была обязательной?
Еда и рецепты
Почему в СССР манка по утрам была обязательной? Аудио 
Мою ванну за 5 минут и без напряга — пусть соседи думают, что у меня клининг
Недвижимость
Мою ванну за 5 минут и без напряга — пусть соседи думают, что у меня клининг Аудио 
Популярное
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук

Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.

От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит
Какие Москвичи были самыми надёжными? Сравнение всех моделей Дмитрий Плотников Нарколог Шуров оценил возможность употребления Макроном, Мерцем и Стармером запрещённых веществ Любовь Степушова Вакцина для старших под вопросом: почему власти приостановили использование нового препарата против чикунгуньи? Игорь Буккер
Почему в СССР манка по утрам была обязательной?
Эти 4 типа людей кошки признают как своих — остальные для них просто фон
Европа может потерять триллионы из-за ситуации с активами России
Европа может потерять триллионы из-за ситуации с активами России
Последние материалы
Ошеломительный успех: мультфильм Царь Царей побил рекорды по кассовым сборам
Всего ложка при посадке — и ваши огурцы больше не будут горчить
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания
Почему многие скучают по вкусу школьной столовки
Мороженое спасает от жары, но не любое: есть подвох, о котором никто не говорит
Тараканы вызывают аллергию — как распознать угрозу и обезопасить свой дом
Тест, который оценит, как стареет ваш организм: за десять секунд и не выходя из дома
Горячие напитки с собой для пассажиров бизнес-класса — романтика каждой посадки
Пока все смотрели на китайцев, в ТОП продаж залетел белорус — и уверенно осел в нём
Очередные грабли: Водонаева не одобряет скорую свадьбу Ксении Бородиной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.