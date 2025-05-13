Тест, который оценит, как стареет ваш организм: за десять секунд и не выходя из дома

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Сидячий образ жизни, неправильное питание и пренебрежение своим психическим здоровьем и личными отношениями — не лучший способ чувствовать себя хорошо, а ведь это основные принципы, которые мы должны поддерживать, чтобы не стареть быстро.

Фото: https://www.freepik.com Женщина

Если мы не можем изменить свои привычки на более правильные, знание нашего текущего уровня может дать нам необходимый толчок, и этот простой тест, который можно провести дома, может дать ответ.

Баланс — фактор, на который возраст оказывает наибольшее влияние. К такому выводу пришли с течением времени и в ходе исследований, поскольку до того, как эти данные стали известны, учитывались другие параметры, такие как походка или сила сжатия руки.

Было проведено несколько исследований, и все они пришли к одному и тому же выводу: равновесие значительно ухудшается с возрастом и, следовательно, может стать лучшим индикатором нервно-мышечного старения.

Тест, который может помочь нам определить общее состояние нашего физического здоровья, прост; вам просто нужно балансировать на одной ноге в течение десяти секунд, желательно на недоминантной. Умение оставаться в ней имеет ключевое значение для определения не только состояния здоровья, но и долголетия, поскольку в одном из исследований, опубликованном в 2022 году в British Journal of Sports Medicine, было отмечено, что у тех, кто не мог удерживать эту позу в течение десяти секунд, риск смерти был в два раза выше (у людей в возрасте 50 лет и старше).

Равновесие — это способность нашего тела сохранять определенное положение, будь то статическое или движущееся. Для поддержания его в хорошем состоянии важно, чтобы все задействованные системы функционировали хорошо: мышцы, суставы, нервы, сердце, орган равновесия во внутреннем ухе…

Работа над равновесием имеет ключевое значение, поскольку она помогает нам лучше осознавать свое тело, достигая безопасных реакций и ответов. Оно также укрепляет корпус, но, прежде всего, позволяет избежать и предотвратить падения, что важно с определенного возраста. Улучшение равновесия может помочь нам чувствовать себя увереннее, поэтому включение упражнений на равновесие в ваши тренировки — неплохая идея.

Некоторые из них могут показаться очень простыми, но они эффективны. Даже простое стояние и покачивание на одной ноге или из стороны в сторону уже заметит улучшения. Вы также можете ходить на цыпочках, на каблуках. Еще помогает практика тайцзи.

Уточнения

Старение человека — биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса



