Тест, который оценит, как стареет ваш организм: за десять секунд и не выходя из дома

Сидячий образ жизни, неправильное питание и пренебрежение своим психическим здоровьем и личными отношениями — не лучший способ чувствовать себя хорошо, а ведь это основные принципы, которые мы должны поддерживать, чтобы не стареть быстро.
Если мы не можем изменить свои привычки на более правильные, знание нашего текущего уровня может дать нам необходимый толчок, и этот простой тест, который можно провести дома, может дать ответ.
Баланс — фактор, на который возраст оказывает наибольшее влияние. К такому выводу пришли с течением времени и в ходе исследований, поскольку до того, как эти данные стали известны, учитывались другие параметры, такие как походка или сила сжатия руки.
Было проведено несколько исследований, и все они пришли к одному и тому же выводу: равновесие значительно ухудшается с возрастом и, следовательно, может стать лучшим индикатором нервно-мышечного старения.
Тест, который может помочь нам определить общее состояние нашего физического здоровья, прост; вам просто нужно балансировать на одной ноге в течение десяти секунд, желательно на недоминантной. Умение оставаться в ней имеет ключевое значение для определения не только состояния здоровья, но и долголетия, поскольку в одном из исследований, опубликованном в 2022 году в British Journal of Sports Medicine, было отмечено, что у тех, кто не мог удерживать эту позу в течение десяти секунд, риск смерти был в два раза выше (у людей в возрасте 50 лет и старше).
Равновесие — это способность нашего тела сохранять определенное положение, будь то статическое или движущееся. Для поддержания его в хорошем состоянии важно, чтобы все задействованные системы функционировали хорошо: мышцы, суставы, нервы, сердце, орган равновесия во внутреннем ухе…
Работа над равновесием имеет ключевое значение, поскольку она помогает нам лучше осознавать свое тело, достигая безопасных реакций и ответов. Оно также укрепляет корпус, но, прежде всего, позволяет избежать и предотвратить падения, что важно с определенного возраста. Улучшение равновесия может помочь нам чувствовать себя увереннее, поэтому включение упражнений на равновесие в ваши тренировки — неплохая идея.
Некоторые из них могут показаться очень простыми, но они эффективны. Даже простое стояние и покачивание на одной ноге или из стороны в сторону уже заметит улучшения. Вы также можете ходить на цыпочках, на каблуках. Еще помогает практика тайцзи.
Старение человека — биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса
Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.