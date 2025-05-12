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Ни ходьба, ни медитация: названо одно из лучших занятий для психического здоровья

1:53
Спорт

Недавнее исследование показало, что среди всех бесконечных возможностей для развлечений есть одно хобби, которое приносит больше удовлетворения с точки зрения эмоционального благополучия и релаксации: шитье.

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Фото: commons.wikimedia.org by Terri Bleeker, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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Мы так привыкли слышать, что физические упражнения, такие как танцы, или более размеренные, такие как медитация, являются лучшими способами улучшить наше психическое здоровье. Психологи подтверждают, что каким бы ни было наше хобби, занятия им всегда будут полезны, помогая нам чувствовать себя удовлетворенными, отключаться и смотреть на жизнь с другой, более спокойной точки зрения.

Однако результаты недавнего исследования Кардиффского университета пришли к выводу, что шитье и вязание, занятия, которые становятся все более востребованными среди населения, обладают реальной терапевтической силой.

Сосредоточившись на научных исследованиях и преимуществах шитья в любой из его форм (вязание крючком, спицами, кройка и пошив одежды, вышивка), мы можем подумать, что это нежелательное занятие, поскольку оно поощряет малоподвижный образ жизни, которого избегают все "здоровые" идеи.

Ученые утверждают, что, вопреки распространенному мнению, шитье необычайно полезно для здоровья.

Процесс шитья подразумевает не только механические движения, но и значительную работу нашего мозга. Когда мы двигаем руками во время шитья или вязания, мы постоянно активируем нейромедиаторы, которые поддерживают здоровье и связь наших нейронов.

Исследования показывают, что шитье — это настоящая терапия, которая заставляет нас сосредотачиваться, сохранять интерес к достижению целей, поддерживать активность ума и обретать душевное спокойствие во время занятий.

Уточнения

Шитьё — вид ручного труда.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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