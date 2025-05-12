Как не дать телу заржаветь? Секрет от Арнольда Шварценеггера

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Знаменитый актер "Терминатора", который в последние годы занимается политикой, начал в Соединенных Штатах кампанию, цель которой — выйти за пределы границ и послать миру четкое послание: "Те, кто страдает от болей в бедрах, коленях, плечах или других суставах, должны знать, что они не одиноки, и что, делясь своим опытом, они найдут необходимую мотивацию".

Фото: Instagram* Арнольда Шварценеггера Арнольд Шварценеггер

Детище Арнольда Шварценеггера называется "Ты вернешься". Пациентам с хронической мышечно-скелетной болью предлагается принять участие в мотивационном документальном сериале, который выйдет в конце этого года и поможет им найти необходимую медицинскую помощь.

"Важно серьезно относиться к боли в суставах, будь то боль в бедре, колене или плече, поскольку она снижает качество жизни миллионов людей", — сказал Шварценеггер в интервью Healthline.

Члены интернет-сообщества, которое легендарный актер и бодибилдер посвятил созданию, будут иметь доступ к ресурсам и инструменту "Найти врача", чтобы связаться с местными врачами и выяснить, подходит ли им замена сустава.

Жизнь с заболеваниями опорно-двигательного аппарата означает ежедневную борьбу с болями в пояснице и шее, вероятностью повышенного риска переломов и других травм, остеоартритом и даже ревматоидным артритом — аутоиммунным заболеванием, вызывающим хроническое воспаление суставов.

По словам актера, страдающим этими недугами нельзя бездействовать, поскольку "если отдыхаешь, то ржавеешь". Боль контролируется памятью и эмоциями.

Часто полная остановка и отсутствие движения могут иметь пагубные последствия и вызывать мышечную слабость и скованность, что, в свою очередь, приводит к усилению боли, ограничению движений и невозможности двигаться дальше.

Уточнения

Арно́льд Ало́ис Шварцене́ггер (нем. Arnold Alois Schwarzenegger МФА: , англ. [ˈʃvɑːrtsnɛɡər] или [ˈʃwɔːrtsnɛɡər]; род. 30 июля 1947[…], Таль, Австрия) — американский культурист, предприниматель, киноактёр, продюсер, государственный и политический деятель австрийского происхождения.

