Способ попрощаться с прыщами на лице и теле навсегда: вот как спорт помогает избавиться от акне

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Физические упражнения необходимы для общего состояния здоровья и даже могут помочь при проблемах с кожей, таких как акне. Регулярные занятия спортом улучшают настроение, здоровье сердечно-сосудистой системы и могут улучшить состояние кожи.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренировка на улице

Однако физические упражнения имеют и противоположный эффект, поскольку они могут усугубить угревую сыпь у некоторых людей, более склонных к ней. В случаях, когда физическая активность усугубляет симптомы акне, эксперты рекомендуют нам принять меры для защиты себя и снижения вероятности появления высыпаний при занятиях спортом.

По данным журнала Health, процедуры по уходу за кожей до и после тренировок могут снизить риск появления прыщей, позволяя нам в полной мере насладиться преимуществами физических упражнений.

Акне, от которого страдает значительная часть населения, — это распространенное заболевание кожи, которое развивается, когда омертвевшие клетки кожи, кожное сало (кожный жир) и бактерии закупоривают поры, вызывая появление таких поражений кожи, как прыщи или черные точки. Угри могут появляться на лице, спине, плечах и груди.

Существуют различные методы лечения акне, включая некоторые рецептурные препараты, которые могут помочь очистить кожу и предотвратить образование рубцов. Конкретное лечение будет зависеть от типа и тяжести акне — заболевания кожи, которым страдают 85 процентов людей в возрасте от 12 до 24 лет, но которое может появиться в любом возрасте (хотя чаще всего встречается у подростков.

Физические упражнения приносят пользу практически всем сферам здоровья, включая кожу. В последнем случае улучшение достигается за счет стимуляции кровотока.

Когда мы занимаемся физической активностью, сердце перекачивает кровь быстрее, чтобы удовлетворить возросшие потребности организма в кислороде. Это облегчает циркуляцию крови и кислорода по всему организму, что необходимо для заживления кожи. Но физические упражнения также уменьшают опасное воспаление, доставляя больше кислорода и питательных веществ к клеткам.

Кроме того, физические упражнения увеличивают количество полезных бактерий в кишечнике, что может уменьшить воспаление во всем организме. Упражнения снижают выработку кожного сала за счет снижения уровня кортизола, что снижает риск появления прыщей.

Уровень сахара в крови также остается стабильным при занятиях спортом (изменения уровня инсулина могут увеличить риск появления прыщей), а настроение улучшается.

Если вы склонны к появлению прыщей и одновременно занимаетесь спортом, специалисты предлагают ряд рекомендаций, разделенных на три этапа: до, во время и после тренировки.

Перед тренировкой рекомендуется подготовить кожу, умывшись и удалив грязь, жир и макияж. Салфетки для снятия макияжа без содержания масел могут сделать этот этап быстрее и проще. Необходимыми мерами являются солнцезащитный крем, чистая, свободная спортивная одежда и убирание волос с лица. Когда мы начинаем тренироваться, лучше не тереться полотенцем, чтобы высушить пот, а лишь слегка промокнуть его. Также полезно очищать общие инструменты, чтобы предотвратить распространение бактерий. После этого как можно скорее аккуратно вымойте кожу и очистите лицо мягким средством для лица.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

