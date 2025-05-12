Лучшее спортивное комбо для женского здоровья: вот что такое йогилатес

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1:20
Спорт

Со временем спорт становится неотъемлемой частью нашей жизни, и особенно с наступлением менопаузы, которая начинается примерно в возрасте 50 лет. На этом этапе могут проявляться различные симптомы, такие как потеря мышечной массы, ослабление костей, увеличение веса, тревожные расстройства или депрессия и другие. Эксперты считают необходимым включить в свой распорядок дня регулярные физические упражнения.

Йога
Фото: Yoga by Dave Rosenblum, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Йога

В настоящее время особую популярность приобрел метод, сочетающий в себе две очень полезные методики. Результат объединения йоги и пилатеса известен как йогуилатес. Внедрив эту новую концепцию, вы не только похудеете, но и укрепите мышцы, тем самым предотвратив одно из самых распространенных последствий менопаузы: потерю мышечной массы.

Из йоги он заимствует позы (асаны), осознанное дыхание и связь разума и тела, а из пилатеса — упражнения на укрепление, устойчивость и проработку корпуса.

Это идеальный вариант для тех, кто ищет комплексную физическую активность, которая также способствует расслаблению и душевному равновесию. Короче говоря, речь идет об идеальном балансе между силой и расслаблением.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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