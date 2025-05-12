Без приседаний и бёрпи: самое эффективное упражнение для плоского живота и крепкой поясницы

Существуют определенные упражнения, которые необходимо выполнять последовательно для достижения полной и более эффективной тренировки. Среди них выделяются некоторые, такие как приседания и берпи. Еще одно упражнение, которое можно было бы добавить в этот список называется "альпинист". И самое замечательное то, что его можно выполнять дома или в спортзале, поскольку не требуется никакого оборудования.
Конечно, чтобы получить от этого упражнения максимальную пользу, очень важно научиться делать его правильно и иметь хорошую технику.
"Упражнение "Альпинист" — невероятно комплексное упражнение, поскольку оно задействует одновременно несколько групп мышц, что идеально подходит для включения в комплексные тренировки на все тело", — говорит Алексия Мачер, тренер центра детоксикации KO Urban Detox Center и диетолог.
Это название упражнение получило потому, что имитирует движение, которое вы совершаете при подъеме на гору, но на земле.
Альпинистские упражнения являются высокоэффективными, поскольку сочетают в себе силу, выносливость и взрывную силу, что делает их идеальным вариантом для тех, кто хочет улучшить свою физическую форму, здоровье сердечно-сосудистой системы и оптимизировать расход калорий.
Бёрпи (англ Burpee, от имени изобретателя упражнения доктора Royal Burpee) — базовое многосуставное физическое упражнение, которое задействует много мышц тела, улучшает ловкость и выносливость.
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