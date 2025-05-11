Не велоспорт и не футбол: спорт, который тренирует все тело и может продлить жизнь

Недавнее исследование показывает, что, хотя обычные регулярные упражнения полезны для оптимального физического и эмоционального здоровья, есть один вид спорта, который предлагает наибольшее количество преимуществ тем, кто им занимается: теннис.
Бег, плавание, езда на велосипеде, походы в спортзал или игра в баскетбол не идут ни в какое сравнение с теннисом, который является полноценной тренировкой для тела. Результаты этого исследования настолько ошеломляют, что в нем говорится, что "те, кто регулярно занимается ракеточными видами спорта (теннисом, падл-теннисом, бадминтоном или настольным теннисом), имеют почти на 50 процентов меньше шансов умереть".
В исследовании приняли участие более 80 000 взрослых в течение девяти лет. На первом месте оказался теннис, за которым следовали футбол, велоспорт и плавание, которые сами по себе снизили риск смертности на 28 процентов.
Суть в том, что ракеточные виды спорта представляют собой точное сочетание анаэробных и аэробных упражнений, при этом быстрые, интенсивные усилия чередуются с периодами восстановления, которые укрепляют сердце и все кровеносные сосуды.
Те́ннис (англ. tennis) или большо́й теннис — вид спорта, в котором соперничают либо два игрока («одиночная игра»), либо две команды, состоящие из двух игроков («парная игра»).
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