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Не велоспорт и не футбол: спорт, который тренирует все тело и может продлить жизнь

1:18
Спорт

Недавнее исследование показывает, что, хотя обычные регулярные упражнения полезны для оптимального физического и эмоционального здоровья, есть один вид спорта, который предлагает наибольшее количество преимуществ тем, кто им занимается: теннис.

Анна Курникова
Фото: commons.wikimedia.org by TwoWings, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Анна Курникова

Бег, плавание, езда на велосипеде, походы в спортзал или игра в баскетбол не идут ни в какое сравнение с теннисом, который является полноценной тренировкой для тела. Результаты этого исследования настолько ошеломляют, что в нем говорится, что "те, кто регулярно занимается ракеточными видами спорта (теннисом, падл-теннисом, бадминтоном или настольным теннисом), имеют почти на 50 процентов меньше шансов умереть".

В исследовании приняли участие более 80 000 взрослых в течение девяти лет. На первом месте оказался теннис, за которым следовали футбол, велоспорт и плавание, которые сами по себе снизили риск смертности на 28 процентов.

Суть в том, что ракеточные виды спорта представляют собой точное сочетание анаэробных и аэробных упражнений, при этом быстрые, интенсивные усилия чередуются с периодами восстановления, которые укрепляют сердце и все кровеносные сосуды.

Уточнения

Те́ннис (англ. tennis) или большо́й теннис — вид спорта, в котором соперничают либо два игрока («одиночная игра»), либо две команды, состоящие из двух игроков («парная игра»).
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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