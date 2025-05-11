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Леброн Джеймс сделал новое заявление о завершении карьеры

1:47
Спорт

Форвард поколения "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс недавно завершил свой 22-й сезон в высшей лиге. Хотя многие ценят величие Джеймса на площадке, они понимают, что он не сможет играть в баскетбол вечно, что вызвало споры о его возможном завершении карьеры.

Баскетбольная корзина
Фото: unsplash.com by Andy Hu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Баскетбольная корзина

Джеймс кратко коснулся этой темы после проигрыша "Лос-Анджелеса" в конце сезона "Миннесоте Тимбервулвз".

"Очевидно, что номер 1 — это вернуться в здоровую форму", — сказал Джеймс в подкасте Mind the Game.

Тот факт, что есть вероятность, что Джеймс может вернуться на 23-й год, примечателен. Многие из величайших игроков всех времен завершили свою карьеру в середине или конце 30-х. Однако с точки зрения физической формы и производительности на площадке четырехкратный MVP финала НБА может играть до 42 или 43 лет.

Джеймс в среднем почти набирал трипл-дабл в регулярном сезоне, набирая 24,4 очка, 8,2 передачи и 7,8 подборов за игру в команде "Лейкерс", которая закончила с третьим лучшим результатом в Западной конференции.

Статистика Джеймса в плей-офф также была не так уж плоха: он набрал 25,4 очка, сделал 9,0 подборов и отдал 5,6 результативных передач под ярким светом вместе с Лукой Дончичем.

Проведя время с близкими и рассмотрев различные перспективы этим летом, Джеймс вскоре должен будет принять важное решение относительно своего будущего в НБА.

Уточнения

Лебро́н Рэ́ймон Дже́ймс (англ. LeBron Raymone James; род. 30 декабря 1984[…], Акрон, Огайо) — американский баскетболист, играющий на позиции лёгкого и тяжёлого форварда.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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