У Манчестер Юнайтед есть свой Ламин Ямаль — за него борются Испания и Англия

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"Манчестер Юнайтед" снова добился успеха со своей невероятной академией.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Футбольный мяч

Линия подготовки "Красных дьяволов", пожалуй, самая известная в английском футболе, с ее самыми знаменитыми выпускниками, Классом 92, выросшими в ядро, которое принесло бы множество титулов Алексу Фергюсону, — но даже в последние сезоны такие игроки, как Кобби Майну и Алехандро Гарначо, прошли через молодежные команды, чтобы попасть в первую команду.

Фактически, "Манчестер Юнайтед" включал выпускника академии в каждый игровой состав с 1937 года, — но теперь один конкретный талант в их составе может стать самым впечатляющим за десятилетия. Игроку Мусе только что исполнилось 18 лет: в прошлом месяце он забил шесть голов в игре против "Лидс Юнайтед", а затем отличился в матчах против "Дерби Каунти", "Эвертона" и "Сток Сити", забив 15 голов в 18 матчах. Испанское издание AS в восторге от Мусы, родившегося в Наварре, Испания.

"Муса, левоногий игрок, способен появляться во всех зонах атаки", — восторженно отзываются они, отмечая, что он "быстр, точно владеет мячом и, как показывает его статистика, является отличным бомбардиром.

Многие считают его Ламином Ямалем из United.

Уточнения

«Манче́стер Юна́йтед» (полное название — Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», англ. Manchester United Football Club; английское произношение: [ˈmæntʃɪstər ju:ˈnaɪtɪd 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из Траффорда, Большой Манчестер.

