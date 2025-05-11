Лига чемпионов: Италия уже судит ПСЖ перед финалом с Интером

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"ПСЖ" сразится с "Интером" в финале Лиги чемпионов. После блестящей игры на протяжении всего турнира команда Луиса Энрике вновь сразится с крупной рыбой, которая только что выбила из игры "Барселону", забив семь голов в двойном противостоянии с каталонцами.

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Футбол

Захватывающий финал между двумя командами с совершенно разными стилями, который обещает стать настоящим зрелищем в Мюнхене 31 мая. Это будет первый раз, когда парижане и миланцы встретятся лицом к лицу в официальном соревновании.

В Италии уже много лет пристально следят за приключениями парижан, поскольку одно время столичный клуб проводил трансферное окно в Серии А и набирал довольно популярных игроков, таких как Златан Ибрагимович или Марко Верратти. Присутствие в воротах парижан вратаря "Национале" Доннаруммы также означает, что за матчами парижан следят по ту сторону Альп, как и прибытие Хвичи Кварацхелии несколько месяцев назад. А что думают итальянцы о ПСЖ в связи с этим финалом?

"Приятно видеть, что Доннарумма так решителен, он действительно феноменальный вратарь. Он делает удивительные вещи, поздравляю его, и я надеюсь, что он продолжит в том же духе. Я не вижу много голов в матче ПСЖ-Интер, я считаю, что это очень тактично и сбалансированно. "ПСЖ намного быстрее, чем Интер", — сказал Sky Italia Бобан, полузащитник, игравший за AC Milan и AS Bari.

Он не итальянец, а хорват, но является высокоуважаемым консультантом в Италии.

"Без Мбаппе ПСЖ сильнее, чем прежде. И трио Луиса Энрике также превозносит Квару", — гласит заголовок в Gazzetta dello Sport, которая не сомневается, что главным человеком, ответственным за успех парижан, является Луис Энрике.

Настоящей звездой команды является тренер. Луис Энрике пришел в прошлом сезоне, чтобы восстановить проект, придав ему сильную коллективную идентичность. Он добился успеха, навязав свое видение игры и футбола, устранив привилегии, устранив гарантии статуса и гарантированных стартовых позиций, полагаясь на заслуги и труд.

Уточнения

«Пари́ Сен-Жерме́н» (фр. Paris Saint-Germain Football Club; французское произношение: ​ [paʁi sɛ̃ ʒɛʁmɛ̃]) или ПСЖ (фр. PSG) — французский профессиональный футбольный клуб из Парижа.

