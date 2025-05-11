Доннарумма заявил, что без Мбаппе команда стала лучше

Вратарь "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма заявил, что команда изменилась в лучшую сторону после ухода звезды Килиана Мбаппе прошлым летом.
"Наш менталитет изменился, теперь мы стали лучшей командой. Нам не хватает Килиана, он один из лучших игроков в мире и большой друг. Команда ПСЖ стала очень сплоченной, нам очень хорошо вместе. Таким образом, мы выиграли чемпионат Европы с Италией, это важно для всех команд", — сказал Доннарумма после победы со счетом 2:1 над "Арсеналом" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.
31 мая в Мюнхене в финале Лиги чемпионов встретится ПСЖ и Интер.
«Пари́ Сен-Жерме́н» (фр. Paris Saint-Germain Football Club; французское произношение: [paʁi sɛ̃ ʒɛʁmɛ̃]) или ПСЖ (фр. PSG) — французский профессиональный футбольный клуб из Парижа.
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