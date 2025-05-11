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Доннарумма заявил, что без Мбаппе команда стала лучше

0:46
Спорт

Вратарь "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма заявил, что команда изменилась в лучшую сторону после ухода звезды Килиана Мбаппе прошлым летом.

мбаппе
Фото: soccer.ru by Кирилл Венедиктов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
мбаппе

"Наш менталитет изменился, теперь мы стали лучшей командой. Нам не хватает Килиана, он один из лучших игроков в мире и большой друг. Команда ПСЖ стала очень сплоченной, нам очень хорошо вместе. Таким образом, мы выиграли чемпионат Европы с Италией, это важно для всех команд", — сказал Доннарумма после победы со счетом 2:1 над "Арсеналом" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

31 мая в Мюнхене в финале Лиги чемпионов встретится ПСЖ и Интер.

Уточнения

«Пари́ Сен-Жерме́н» (фр. Paris Saint-Germain Football Club; французское произношение: ​[paʁi sɛ̃ ʒɛʁmɛ̃]) или ПСЖ (фр. PSG) — французский профессиональный футбольный клуб из Парижа.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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