Доннарумма заявил, что без Мбаппе команда стала лучше

Вратарь "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма заявил, что команда изменилась в лучшую сторону после ухода звезды Килиана Мбаппе прошлым летом.

"Наш менталитет изменился, теперь мы стали лучшей командой. Нам не хватает Килиана, он один из лучших игроков в мире и большой друг. Команда ПСЖ стала очень сплоченной, нам очень хорошо вместе. Таким образом, мы выиграли чемпионат Европы с Италией, это важно для всех команд", — сказал Доннарумма после победы со счетом 2:1 над "Арсеналом" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.