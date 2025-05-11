Джокович сыграл 19 матчей и выиграл целое состояние в 2025 году

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Слабый сезон выдался для Новака Джоковича. Нужно понимать, в каком состоянии находится Ноле, и что ему скоро исполнится 38 лет, что он выиграл все, и для него нормально не иметь мотивации и желания проводить время на корте. Джокович сыграл всего в семи турнирах.

Фото: commons.wikimedia.org by Carine06, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Новак Джокович

Он начал год в Брисбене, где дошел до четвертьфинала и заработал 18 685 долларов. Затем последовал переезд в Мельбурн, где он дошел до полуфинала и встретился с Александром Зверевым, который был вынужден сняться с турнира из-за травмы. Его выход в полуфинал первого турнира Большого шлема в сезоне принес чек на 1 100 000 австралийских долларов.

Затем последовал перерыв, а затем отъезд в Катар, где он проиграл в первом раунде в Дохе Маттео Берреттини и выиграл 21 525 долларов. После Дохи Джокович отправился в марте на крупные турниры в Индиан-Уэллс и Майами. Он покинул Калифорнию сразу после второго тура, в котором проиграл голландцу Ботику ван де Зандшулпу, но уехал с чеком на 37 650 долларов.

На турнире в Майами его остановили в финале, лучше него оказался чех Якуб Меньшик, и Новак увез домой 597 890 долларов. Возвращение в Европу принесло Ноле два поражения на старте турниров в Монте-Карло и Мадриде. В княжестве он стал богаче на 44 220 евро, а в Мадриде — на 30 895 евро.

Уточнения

Но́вак Джо́кович (серб. Новак Ђоковић; род. 22 мая 1987[…], Белград) — сербский теннисист.

