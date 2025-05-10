Этот жест Тюрама в адрес Ямала облетел весь мир

Поражение "Барселоны" со счетом 3:4 в дополнительное время от "Интера" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов разгромило команду под предводительством Ханси Флика, а Ламин Ямал стал одним из разочарованных лиц каталонцев.
Нападающий "Милана" Маркус Тюрам не остался равнодушным к отчаянию молодого испанца, не попавшего в финал гонки за миллион, и прервал празднование, чтобы утешить его. Французский бомбардир подошел к 17-летнему таланту каталонцев и поднял его голову, поддерживая руками, вселяя в него мужество, несмотря на вылет.
Этот поступок француза вызвал восхищение в социальных сетях.
Лами́н Яма́ль Насрауи Эбана (кат. и исп. Lamine Yamal Nasraoui Ebana; родился 13 июля 2007, Эсплугес-де-Льобрегат) — испанский футболист, вингер клуба «Барселона» и сборной Испании.
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