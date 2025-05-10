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Автомобиль футболиста обстреляли при попытке ограбления игроков в Рио

1:55
Спорт

Делегация "Фламенго" испытала страх. После прибытия в Рио-де-Жанейро после ничьей 1:1 против "Сентрал Кордова" в четвертом туре группового этапа КОНМЕБОЛ Либертадорес некоторые игроки клуба стали жертвами попытки ограбления на Линья Амарела. По машине вратаря Росси было нанесено четыре выстрела. Однако автомобиль был бронирован.

Стадион Аль-Наср
Фото: commons.wikimedia.org by Alina.chiorean, This file, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Стадион Аль-Наср

"Несмотря на серьезность инцидента, попытка не увенчалась успехом, и никто из спортсменов или членов экипажа не пострадал. Все игроки, принимавшие участие в инциденте, сейчас находятся дома", — заявил клуб.

Ниже приведено заявление "Фламенго":

"Некоторые из спортсменов стали объектом попытки ограбления, когда они возвращались домой на своих автомобилях около 5:30 утра после высадки в Рио-де-Жанейро. Инцидент произошел на Линья Амарела, недалеко от Бонсусессо, когда бронированный автомобиль, в котором ехал вратарь Росси, был поражен четырьмя выстрелами. К счастью, ни один спортсмен или пассажир транспортных средств не пострадал, и все в безопасности".

После инцидента клуб связался с компетентными органами общественной безопасности, сотрудничая со следствием и принимая все необходимые меры. "Фламенго" также оказывает полную поддержку спортсменам, участвующим в соревнованиях.

Авиакомпания Flamengo после нападения пересмотрит протоколы безопасности, принятые при посадках рано утром, чтобы гарантировать еще большую защиту своим игрокам.

"Сегодня утром я стал жертвой отсутствия безопасности, от которого страдает штат Рио-де-Жанейро. Несмотря на большой страх, который пришлось пережить мне и моей семье, мы в порядке и восстанавливаемся после случившегося", — сказал сам Росси.

Уточнения

Ри́о-де-Жане́йро (порт. Rio de Janeiro МФА: , в переводе «январская река»; согласно БСЭ, правильнее «Риу-де-Жанейру»), в просторечии Рио — город в Бразилии.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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