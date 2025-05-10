Автомобиль футболиста обстреляли при попытке ограбления игроков в Рио

Делегация "Фламенго" испытала страх. После прибытия в Рио-де-Жанейро после ничьей 1:1 против "Сентрал Кордова" в четвертом туре группового этапа КОНМЕБОЛ Либертадорес некоторые игроки клуба стали жертвами попытки ограбления на Линья Амарела. По машине вратаря Росси было нанесено четыре выстрела. Однако автомобиль был бронирован.
"Несмотря на серьезность инцидента, попытка не увенчалась успехом, и никто из спортсменов или членов экипажа не пострадал. Все игроки, принимавшие участие в инциденте, сейчас находятся дома", — заявил клуб.
Ниже приведено заявление "Фламенго":
"Некоторые из спортсменов стали объектом попытки ограбления, когда они возвращались домой на своих автомобилях около 5:30 утра после высадки в Рио-де-Жанейро. Инцидент произошел на Линья Амарела, недалеко от Бонсусессо, когда бронированный автомобиль, в котором ехал вратарь Росси, был поражен четырьмя выстрелами. К счастью, ни один спортсмен или пассажир транспортных средств не пострадал, и все в безопасности".
После инцидента клуб связался с компетентными органами общественной безопасности, сотрудничая со следствием и принимая все необходимые меры. "Фламенго" также оказывает полную поддержку спортсменам, участвующим в соревнованиях.
Авиакомпания Flamengo после нападения пересмотрит протоколы безопасности, принятые при посадках рано утром, чтобы гарантировать еще большую защиту своим игрокам.
"Сегодня утром я стал жертвой отсутствия безопасности, от которого страдает штат Рио-де-Жанейро. Несмотря на большой страх, который пришлось пережить мне и моей семье, мы в порядке и восстанавливаемся после случившегося", — сказал сам Росси.
Ри́о-де-Жане́йро (порт. Rio de Janeiro МФА: , в переводе «январская река»; согласно БСЭ, правильнее «Риу-де-Жанейру»), в просторечии Рио — город в Бразилии.
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