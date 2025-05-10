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Как начать заниматься кардио после 40 лет и похудеть: новый способ ходьбы

2:05
Спорт
Тонкая талия
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тонкая талия

В современном мире почти не существует предрассудков относительно возраста, в котором можно начинать заниматься спортом. В городах часто можно увидеть людей всех возрастов, прогуливающихся по так называемым холестериновым маршрутам, и на самом деле это заболевание является одним из самых распространенных в мире. Есть ли определенные упражнения, которые помогут начать заниматься спортом?

Поскольку сила воли является главной движущей силой, особенно если вы никогда не занимались спортом, важно не упускать из виду меры предосторожности, которые следует учитывать, поскольку правда в том, что организм в возрасте 40-50 лет имеет иные характеристики, чем десятилетия назад: от повышенного риска травм до возможных хронических патологий, которые нельзя упускать из виду при планировании той или иной тренировочной программы. Вот почему этот новый способ ходьбы, который сейчас распространяется, так интересен.

И снова мы встречаем англицизм, который охватывает новую спортивную практику: run and walk, что буквально переводится как "бег и ходьба". Из этого следует, что предложение предполагает чередование двух ритмов: более мягкого, при котором мы начинаем идти, и более интенсивного, при котором нам приходится бежать.

Помимо того, что это отличная тренировка для сердечно-сосудистой системы, такое чередование интенсивности имеет еще одно положительное последствие: оно предотвращает травмы.

Идея состоит в том, чтобы начинать эту физическую активность постепенно, по еженедельному плану, который начинается с быстрых прогулок, чередующихся с более спокойными, уделяя больше внимания первым в соотношении примерно четыре минуты к двум минутам. Это будет сделано в несколько серий в течение общего цикла продолжительностью около 30 минут.

Начиная со второй недели время наиболее интенсивной последовательности будет сокращаться в пользу более мягкой.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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