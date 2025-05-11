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Турниры Джоковича, которые складываются в деньги: шикарные финансовые итоги неидеального сезона

2:03
Спорт

В 2025 году Новак Джокович демонстрирует не самые впечатляющие результаты на корте. За сезон он сыграл всего 19 матчей, выиграв 12 и потерпев 7 поражений. Это не лучший сезон для легенды тенниса, но важно учитывать возраст Джоковича — ему уже 38 лет. Кроме того, он выиграл все возможные титулы, и сейчас его мотивация и желание играть могут быть снижены. Такие выводы делают авторы Sportal.blic.rs.

Новак Джокович
Фото: commons.wikimedia.org by Carine06, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Новак Джокович

Хотя 19 матчей и 12 побед могут показаться неплохим результатом, стоит отметить, что Джокович участвовал всего в семи турнирах. Год начался с выступления в Брисбене, где он дошел до четвертьфинала и заработал 18 685 долларов. Затем он отправился в Мельбурн, где вышел в полуфинал, но из-за травмы Александра Зверева, который должен был стать его соперником в финале, Джокович получил еще 1 100 000 австралийских долларов.

После этого последовал перерыв, затем Новак отправился в Катар, где в первом же раунде турнира в Дохе уступил Маттео Берреттини. Этот матч принес ему 21 525 долларов. В марте Джокович принял участие в крупных турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами. В Индиан-Уэллсе он проиграл во втором туре голландцу Ботику ван де Зандшулпу, заработав 37 650 долларов. В Майами он уступил в финале чеху Якубу Меньшику, но получил приз в размере 597 890 долларов.

Вернувшись в Европу, Джокович начал сезон с двух поражений на старте турниров в Монте-Карло и Мадриде. В Монте-Карло он заработал 44 220 евро, а в Мадриде — 30 895 евро.

Уточнения

Но́вак Джо́кович (серб. Новак Ђоковић; род. 22 мая 1987[…], Белград) — сербский теннисист, считается одним из лучших игроков в истории тенниса, многие эксперты ставят Джоковича на первое место.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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