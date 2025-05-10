Орфографический скандал: почему Губерниев публично пристыдил Загитову

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев публично осудил фигуристку Алину Загитову за орфографическую ошибку. Фигуристка, чемпионка Олимпийских игр 2018 года, опубликовала видео, где её кошка помогает ей готовиться к ледовому шоу. В подписи к публикации Загитова использовала слово "помошница" вместо правильного "помощница".

Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дмитрий Губерниев

Губерниев разместил на своей странице репост из телеграм-канала, в котором была подпись, осуждающая ошибку знаменитой спортсменки.

Комментатор считает, что подобные ошибки недопустимы, и посоветовал всем, включая Загитову, учить русский язык и больше читать.

"Алина Загитова и её помоШница. Надо фигуристке подарить орфографический словарь… Друзья, всем русский язык! Ходим в школу и читаем книги!" — такую подпись оставил к посту Губерниев.

Загитова уже совершала похожие ошибки. Одну из самых известных — в слове "безызбежно" — Алина позже даже использовала в своих целях, создав на основе этой ошибки мерч.

Уточнения

Дми́трий Ви́кторович Губе́рниев (род. 6 октября 1974, Дрезна, Орехово-Зуевский район, Московская область) — российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ».



Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.

