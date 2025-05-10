Одна привычка — и дряблость уходит: проверенный способ подтянуть тело после 50

С возрастом лишний вес уходит не так охотно, как раньше. Метаболизм замедляется, мышцы теряют тонус, а дряблость тела становится особенно заметной. Но это не повод сдаваться — особенно когда есть упражнение, которое работает сразу в нескольких направлениях: планка.
Планка не требует оборудования, не нагружает суставы и подходит даже при слабой физподготовке. Главное — регулярность и правильная техника. В этом упражнении мышцы не сжимаются и не растягиваются, а удерживаются в напряжении — и за счёт этого активно включаются в работу:
Такой формат нагрузки помогает ускорить обмен веществ, сжигать жир и укреплять мышечный корсет — особенно важный для поддержания осанки и равновесия.
"Планка активизирует именно те мышцы, которые удерживают нас на ногах и защищают от падений", — объясняет фитнес-эксперт Ронни Гарсия.
Чтобы усилить эффект, Ронни Гарсия советует включить ещё 3 простых упражнения:
Эти движения несложны, не требуют инвентаря и подходят для ежедневных домашних тренировок. А главное — помогают чувствовать себя лучше и увереннее в любом возрасте.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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