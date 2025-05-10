75 дней ада: вирусный фитнес-челлендж захватил Испанию — и пугает врачей

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Две тренировки в день, строгая диета и четыре литра воды ежедневно — так выглядит вирусное испытание, которое обещает "ментальную и физическую перезагрузку". Только вот на деле оно может навредить и телу, и психике.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренировка на улице

Что такое 75 Hard Challenge

Это 75-дневный марафон жёсткой дисциплины: никаких поблажек, никакого отдыха. Нарушил хоть одно правило — начинай сначала. Именно это превращает челлендж в потенциально опасную ловушку, особенно если человек не подготовлен физически или эмоционально.

Мнение врача

Доктор Маргарита Ривас, эндокринолог из клиники Quirónsalud Infanta Luisa, предупреждает:

"Две тренировки в день и диета без индивидуальной настройки могут быть контрпродуктивны. Перетренированность ведёт к хронической усталости, а психологическое давление из-за страха часто демотивирует".

Что может пойти не так

Потеря мышечной массы , если не учесть потребности организма.

, если не учесть потребности организма. Саркопения - снижение силы и выносливости.

- снижение силы и выносливости. Дефицит витаминов и микроэлементов , если питание слишком однообразно.

, если питание слишком однообразно. Эффект рикошета: организм на фоне стресса быстро вернёт потерянный вес.

Быстрый результат ≠ здоровье

Доктор Ривас подчёркивает: стремление похудеть любой ценой — ошибка. Без консультации со специалистом такие челленджи превращаются в проверку организма на прочность. "Индивидуально подобранная диета с адекватной физической нагрузкой — вот единственный путь, который реально работает", — говорит эксперт.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

