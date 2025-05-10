75 дней ада: вирусный фитнес-челлендж захватил Испанию — и пугает врачей

Две тренировки в день, строгая диета и четыре литра воды ежедневно — так выглядит вирусное испытание, которое обещает "ментальную и физическую перезагрузку". Только вот на деле оно может навредить и телу, и психике.
Это 75-дневный марафон жёсткой дисциплины: никаких поблажек, никакого отдыха. Нарушил хоть одно правило — начинай сначала. Именно это превращает челлендж в потенциально опасную ловушку, особенно если человек не подготовлен физически или эмоционально.
Доктор Маргарита Ривас, эндокринолог из клиники Quirónsalud Infanta Luisa, предупреждает:
"Две тренировки в день и диета без индивидуальной настройки могут быть контрпродуктивны. Перетренированность ведёт к хронической усталости, а психологическое давление из-за страха часто демотивирует".
Доктор Ривас подчёркивает: стремление похудеть любой ценой — ошибка. Без консультации со специалистом такие челленджи превращаются в проверку организма на прочность. "Индивидуально подобранная диета с адекватной физической нагрузкой — вот единственный путь, который реально работает", — говорит эксперт.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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