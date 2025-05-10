Играй, гуляй, двигайся как хочешь: нейробиолог объясняет, почему это лучше фитнеса

Заставляете себя идти в спортзал? Есть шанс, что вы делаете это зря. Нейробиолог Рейчел Барр уверена: чтобы быть здоровыми, нам не нужны гантели и абонементы. Наш мозг не эволюционировал для спорта — он был создан для движения.
"Если вы не хотите, не ходите в спортзал. Мозг не развивался для упражнений, он развивался для движения", — говорит Барр.
По её словам, наша нервная система формировалась в условиях, где тело двигалось естественно — не по расписанию. Танцы, прогулки, игры, лестницы вместо лифта — всё это даёт мозгу и телу ровно ту активность, в которой они нуждаются.
Барр рекомендует методику VILPA — короткие всплески интенсивной активности, встроенные в повседневную жизнь.
Что это может быть:
Исследования подтверждают: даже 1-2 минуты такой нагрузки запускают метаболизм, улучшают работу мозга и защищают сердце. Главное — регулярность, а не форма одежды.
Никто не требует марафона — просто двигайтесь так, как нравится.
Можно:
"То, что нам кажется забавным, легче встроить в жизнь. А значит, мы не бросим это через неделю", — объясняет Барр.
Мир заставляет нас думать, что только тренировка в спортзале = здоровье. Но мозгу всё равно, где вы двигаетесь — главное, чтобы вы это делали. Делайте шаги в своё удовольствие — и пусть тело работает на вас, а не против вас.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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