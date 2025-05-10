Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Согни ветку — и получи лимон: приём, который путают с волшебством
Маникюр, который выглядит мокрым: новый тренд, от которого нельзя отвести глаз
Новый сигнал на дорогах Европы сбивает с толку водителей — но именно он предотвращает ДТП
Спасительные слова: как Дженнифер Лопес помогла детям принять развод с Беном Аффлеком
Случай у магазина: спасательная операция, о которой заговорила Венгрия
Гриль уже шипит, а к нему не хватает только этой прохладной закуски
Шопинг как лекарство: эксперт раскрыла опасную ловушку маркетплейсов для россиян
Как американец создал прибыльный бизнес за 24 часа: секреты успеха
Не замечали эту кнопку в стиральной машине? Она спасет вас от плесени внутри

Играй, гуляй, двигайся как хочешь: нейробиолог объясняет, почему это лучше фитнеса

2:01
Спорт

Заставляете себя идти в спортзал? Есть шанс, что вы делаете это зря. Нейробиолог Рейчел Барр уверена: чтобы быть здоровыми, нам не нужны гантели и абонементы. Наш мозг не эволюционировал для спорта — он был создан для движения.

Девушка в парке
Фото: https://www.freepik.com by standret
Девушка в парке

Двигаться — значит жить. Но не обязательно делать это в спортзале

"Если вы не хотите, не ходите в спортзал. Мозг не развивался для упражнений, он развивался для движения", — говорит Барр.

По её словам, наша нервная система формировалась в условиях, где тело двигалось естественно — не по расписанию. Танцы, прогулки, игры, лестницы вместо лифта — всё это даёт мозгу и телу ровно ту активность, в которой они нуждаются.

VILPA — активность без плана и спортзала

Барр рекомендует методику VILPA — короткие всплески интенсивной активности, встроенные в повседневную жизнь.
Что это может быть:

  • Быстрый подъём по лестнице.
  • Ускоренный шаг на переходе.
  • Танец под любимую песню.
  • Прыжки со скакалкой с детьми.

Исследования подтверждают: даже 1-2 минуты такой нагрузки запускают метаболизм, улучшают работу мозга и защищают сердце. Главное — регулярность, а не форма одежды.

Тело и мозг благодарны за любое движение

Никто не требует марафона — просто двигайтесь так, как нравится.
Можно:

  • Играть в догонялки с ребёнком.
  • Потанцевать на кухне.
  • Пройтись по лестнице вместо лифта.

"То, что нам кажется забавным, легче встроить в жизнь. А значит, мы не бросим это через неделю", — объясняет Барр.

Вывод один: меньше давления, больше движения

Мир заставляет нас думать, что только тренировка в спортзале = здоровье. Но мозгу всё равно, где вы двигаетесь — главное, чтобы вы это делали. Делайте шаги в своё удовольствие — и пусть тело работает на вас, а не против вас.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара
Еда и рецепты
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара Аудио 
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии
Шоу-бизнес
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии Аудио 
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Недвижимость
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее Аудио 
Популярное
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее

Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.

Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара
План Б. Россия начнёт жёстко расширять зону контроля на Украине Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Последние материалы
Согни ветку — и получи лимон: приём, который путают с волшебством
Маникюр, который выглядит мокрым: новый тренд, от которого нельзя отвести глаз
Новый сигнал на дорогах Европы сбивает с толку водителей — но именно он предотвращает ДТП
Спасительные слова: как Дженнифер Лопес помогла детям принять развод с Беном Аффлеком
Случай у магазина: спасательная операция, о которой заговорила Венгрия
Играй, гуляй, двигайся как хочешь: нейробиолог объясняет, почему это лучше фитнеса
Гриль уже шипит, а к нему не хватает только этой прохладной закуски
Шопинг как лекарство: эксперт раскрыла опасную ловушку маркетплейсов для россиян
Как американец создал прибыльный бизнес за 24 часа: секреты успеха
Дизель по-советски: минимум электроники, максимум жизни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.