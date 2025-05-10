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Как начать двигаться, если не хочется совсем: проверенные уловки психолога и тренера

2:17
Спорт

Если мысль о спортзале вызывает у вас отвращение, вы не одиноки. Психолог Келли Макгонигал, автор книги "Радость движения", и тренер Peloton Робин Арзон уверяют: любовь к спорту не возникает сразу — но её можно воспитать. Вот три трюка, которые помогут вам сделать упражнения частью жизни и даже получить от них удовольствие.

Фитнес тренировка дома
Фото: Designed by Freepik by benzoix is licensed under Public domian
Фитнес тренировка дома

Перестаньте ждать волшебства от каждой минуты

Не каждое повторение вызывает восторг — и это нормально. Даже у спортсменов бывают моменты, когда хочется сдаться. Макгонигал советует: не гонитесь за идеальной тренировкой. Найдите удовольствие в ощущении, что вы справились, несмотря на трудности.

"Иногда "приятно” — это чувство после, а не во время", — объясняет она.

А её сестра, бегунья, призналась, что полюбила самые тяжёлые участки забега — потому что именно они делают её сильнее.

Замените мотивацию на привычку

Робин Арзон говорит: мотивация непостоянна. Сегодня она есть, завтра — нет. Вместо этого полагайтесь на импульс: создайте рутину, встраивайте спорт в распорядок. Пусть он станет делом по умолчанию, как чистка зубов.

"Я лучше плохо пробегусь, чем хорошо посижу на диване", — шутит Арзон.

Ищите поддержку в других

Тренироваться в одиночку трудно. Но если рядом кто-то двигается вместе с вами — даже на зумбе или в беговом клубе — всё меняется. Уровень доверия, настроения и даже ощущение принадлежности возрастают. Это доказано нейробиологами.

"Двигаясь синхронно с другими, мы входим в особое состояние — "мы-режим”", — поясняет Макгонигал.

Главное — не ждать волшебного момента, когда тренировки вдруг станут любимым занятием. Полюбить движение можно постепенно: через привычку, поддержку и правильный настрой. Не стремитесь быть идеальными — просто начните, дайте телу и разуму шанс привыкнуть. И однажды вы заметите, что занятия спортом больше не вызывают внутреннего сопротивления, а становятся ресурсом — источником энергии, уверенности и радости.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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