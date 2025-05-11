Упражнения для всего тела: фулбади — метод, проверенный временем

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Зачем тратить неделю на проработку каждой группы мышц по отдельности, если можно тренировать всё тело за один подход? Такой формат — фулбади — возвращается в моду и, похоже, неспроста.

Фото: the United States Navy with the ID 030514-N-3228G-005 by U.S. Navy photo by Photographer's Mate 1st Class William R. Goodwin., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спортсмен

Когда-то именно так тренировались легенды "золотой эры" бодибилдинга. Сам Стив Ривз — икона 40-х — прорабатывал всё тело за одну тренировку. Занятия длились по несколько часов, но результат впечатлял. Даже с появлением сплит-систем фулбади не ушёл в прошлое — его до сих пор выбирают те, кто ценит эффективность.

Почему это работает

Каждая мышечная группа получает нагрузку 2-3 раза в неделю.

Больше задействованных мышц — выше синтез белка и общий прогресс.

Пропустили тренировку? Не беда. Вы ничего не потеряете, ведь всё тело работает каждый раз.

Подходит тем, кто хочет похудеть, набрать массу или просто поддерживать форму.

Как тренироваться

Тренировки проходят 2-4 раза в неделю. Оптимально — три. В каждой — разные упражнения, чтобы не было скучно и тело развивалось равномерно.

Основу составляют базовые упражнения: присед, жим, тяга. Выполняются с акцентом на силу — по 5-6 повторений, но с весом больше обычного. Перед рабочими подходами — два разминочных. Упражнения — не в отказ: 1-2 повторения в запасе — сигнал, что всё идёт по плану.

Изоляция идёт в конце. Можно делать суперсеты, чтобы сэкономить время. Продолжительность — от 45 до 90 минут.

Кому подойдёт

Новичкам — для освоения техники и равномерного прогресса.

Тем, у кого мало времени.

Любителям активностей: бег, вело, плавание.

Тем, кто работает с собственным весом.

Фулбади не конкурирует со сплитами — это просто другой путь. И, возможно, именно он подойдёт вам лучше всего.

Уточнения

Принципы силового тренинга — общий взгляд на проблемы преодоления физических и физиологических барьеров развития спортсмена в качественных и количественных характеристиках, таких как: рост скелетных мышц, повышение выносливости и силовых показателей.



Культури́зм (от фр. culturisme — "культура тела"), или бодиби́лдинг (англицизм, от англ. bodybuilding — "телостроительство"), или атлети́ческая гимна́стика - процесс наращивания (гипертрофии скелетных мышц) и развития мышечной массы при сохранении качества и эстетики тела спортсмена, путём тренировок с отягощениями (обычно, в тренажёрном зале для выполнения физических упражнений с использованием штанги, гантелей, брусьев, турника и различных силовых тренажёров).

