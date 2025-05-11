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Упражнения для всего тела: фулбади — метод, проверенный временем

2:04
Спорт

Зачем тратить неделю на проработку каждой группы мышц по отдельности, если можно тренировать всё тело за один подход? Такой формат — фулбади — возвращается в моду и, похоже, неспроста.

Спортсмен
Фото: the United States Navy with the ID 030514-N-3228G-005 by U.S. Navy photo by Photographer's Mate 1st Class William R. Goodwin., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортсмен

Когда-то именно так тренировались легенды "золотой эры" бодибилдинга. Сам Стив Ривз — икона 40-х — прорабатывал всё тело за одну тренировку. Занятия длились по несколько часов, но результат впечатлял. Даже с появлением сплит-систем фулбади не ушёл в прошлое — его до сих пор выбирают те, кто ценит эффективность.

Почему это работает

  • Каждая мышечная группа получает нагрузку 2-3 раза в неделю.
  • Больше задействованных мышц — выше синтез белка и общий прогресс.
  • Пропустили тренировку? Не беда. Вы ничего не потеряете, ведь всё тело работает каждый раз.
  • Подходит тем, кто хочет похудеть, набрать массу или просто поддерживать форму.

Как тренироваться

Тренировки проходят 2-4 раза в неделю. Оптимально — три. В каждой — разные упражнения, чтобы не было скучно и тело развивалось равномерно.

Основу составляют базовые упражнения: присед, жим, тяга. Выполняются с акцентом на силу — по 5-6 повторений, но с весом больше обычного. Перед рабочими подходами — два разминочных. Упражнения — не в отказ: 1-2 повторения в запасе — сигнал, что всё идёт по плану.

Изоляция идёт в конце. Можно делать суперсеты, чтобы сэкономить время. Продолжительность — от 45 до 90 минут.

Кому подойдёт

  • Новичкам — для освоения техники и равномерного прогресса.
  • Тем, у кого мало времени.
  • Любителям активностей: бег, вело, плавание.
  • Тем, кто работает с собственным весом.

Фулбади не конкурирует со сплитами — это просто другой путь. И, возможно, именно он подойдёт вам лучше всего.

Уточнения

Принципы силового тренинга — общий взгляд на проблемы преодоления физических и физиологических барьеров развития спортсмена в качественных и количественных характеристиках, таких как: рост скелетных мышц, повышение выносливости и силовых показателей.

Культури́зм (от фр. culturisme — "культура тела"), или бодиби́лдинг (англицизм, от англ. bodybuilding — "телостроительство"), или атлети́ческая гимна́стика - процесс наращивания (гипертрофии скелетных мышц) и развития мышечной массы при сохранении качества и эстетики тела спортсмена, путём тренировок с отягощениями (обычно, в тренажёрном зале для выполнения физических упражнений с использованием штанги, гантелей, брусьев, турника и различных силовых тренажёров).

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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