Упражнения для всего тела: фулбади — метод, проверенный временем

Зачем тратить неделю на проработку каждой группы мышц по отдельности, если можно тренировать всё тело за один подход? Такой формат — фулбади — возвращается в моду и, похоже, неспроста.
Когда-то именно так тренировались легенды "золотой эры" бодибилдинга. Сам Стив Ривз — икона 40-х — прорабатывал всё тело за одну тренировку. Занятия длились по несколько часов, но результат впечатлял. Даже с появлением сплит-систем фулбади не ушёл в прошлое — его до сих пор выбирают те, кто ценит эффективность.
Тренировки проходят 2-4 раза в неделю. Оптимально — три. В каждой — разные упражнения, чтобы не было скучно и тело развивалось равномерно.
Основу составляют базовые упражнения: присед, жим, тяга. Выполняются с акцентом на силу — по 5-6 повторений, но с весом больше обычного. Перед рабочими подходами — два разминочных. Упражнения — не в отказ: 1-2 повторения в запасе — сигнал, что всё идёт по плану.
Изоляция идёт в конце. Можно делать суперсеты, чтобы сэкономить время. Продолжительность — от 45 до 90 минут.
Фулбади не конкурирует со сплитами — это просто другой путь. И, возможно, именно он подойдёт вам лучше всего.
Принципы силового тренинга — общий взгляд на проблемы преодоления физических и физиологических барьеров развития спортсмена в качественных и количественных характеристиках, таких как: рост скелетных мышц, повышение выносливости и силовых показателей.
Культури́зм (от фр. culturisme — "культура тела"), или бодиби́лдинг (англицизм, от англ. bodybuilding — "телостроительство"), или атлети́ческая гимна́стика - процесс наращивания (гипертрофии скелетных мышц) и развития мышечной массы при сохранении качества и эстетики тела спортсмена, путём тренировок с отягощениями (обычно, в тренажёрном зале для выполнения физических упражнений с использованием штанги, гантелей, брусьев, турника и различных силовых тренажёров).
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