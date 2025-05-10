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Растяжка — бесполезна? Эксперт раскрыл лучший способ избавиться от зажатых бёдер

Спорт

Зажатость в бедрах — распространенная жалоба, с которой сталкиваются как офисные сотрудники, так и спортсмены. Обычно ее пытаются решить с помощью классической растяжки. Однако, по словам специалиста по механике движений Эша Гроссмана, такой подход может не только не помочь, но и усугубить проблему.

Упражнение на растяжку тела
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Упражнение на растяжку тела

Что действительно вызывает стеснение в бедрах?

Основатель Training Stimulus Гроссманн объясняет, что ощущение "зажатости" часто связано не с укороченными мышцами, а с реакцией нервной системы. Тело воспринимает бедренную зону как нестабильную и ограничивает движение в целях защиты. Привычные позы, например длительное сидение, и нестабильность в тазобедренном суставе могут усиливать это ощущение.

Забудьте про растяжку — укрепляйте мышцы

Вместо пассивного растяжения Гроссманн предлагает стратегию активной стабилизации — укреплять ягодичные и приводящие мышцы, чтобы дать бедрам опору и расширить диапазон движений. Это не только снижает ощущение зажатости, но и делает движения более эффективными и безопасными.

"Стимул шесть выпадов": упражнение, которое работает

Гроссманн рекомендует упражнение "Stimulus Six Lunges" — выпады в шести направлениях. Оно задействует бедро в разных плоскостях движения и помогает развить координацию, силу и стабильность. Его можно выполнять ежедневно, постепенно увеличивая нагрузку для улучшения функциональной подвижности и силы, пишет The Independent.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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