Кто будет комментировать матчи 28-го тура РПЛ

Стали известны комментаторы матчей 28-го тура РПЛ

1:21 Your browser does not support the audio element. Спорт

Опубликован список комментаторов, которые будут работать на матчах 28-го тура МИР Российской Премьер-Лиги. Центральную игру тура между ЦСКА и "Краснодаром", которая пройдёт в субботу, 11 мая, в 19:30 (мск) на стадионе ВЭБ Арена в Москве, прокомментируют Константин Генич и Михаил Меламед.

Полный список комментаторских назначений на остальные встречи 28-го тура выглядит следующим образом:

Напомним, матчи 28-го тура станут ключевыми в борьбе за чемпионство, еврокубки и выживание в РПЛ. Следите за трансляциями.