После родов и без качания пресса: тренировка, от которой уходит живот

После родов убрать живот непросто, особенно когда свободного времени почти нет. Но фитнес-эксперт Патрик Хонг предлагает решение, которое действительно работает: 10-минутная тренировка без скручиваний и походов в зал, специально для занятых мам.
Всего три простых упражнения:
Все упражнения мягкие, безопасные для позвоночника и легко выполняются в домашних условиях.
"Это тренировка для реальных женщин — уставших, занятых, многозадачных. Без скручиваний, без спортзала, без давления на спину", — подчёркивает Хонг в своём видео.
Обычные скручивания часто перегружают спину и не задействуют глубокие мышцы живота, ответственные за плоский низ. Метод Хонга акцентирует нагрузку именно на эти зоны, делая живот визуально подтянутым и при этом сохраняя здоровье.
Если вы ищете простой и реалистичный способ вернуть форму — эта тренировка точно заслуживает внимания. 10 минут в день — и вы снова чувствуете силу в теле, а живот становится всё более подтянутым.
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