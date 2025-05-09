Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Коровье или растительное: какое молоко действительно полезнее
Зелёный, хрустящий и освежающий: весенний салат с яйцом
Гаджеты или рулевое управление: куда уехал комфорт, когда пришёл прогресс
Находка для гурманов: где поесть в Ретимно, чтобы запомнить вкус надолго
Индекс PMI, этот показатель, за которым следят профессионалы — пора и вам
От стандартного к природному: преобразите свой газон легко и просто
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Солнечная активность 2025 года: пятно AR 4079 может стать причиной мощной геомагнитной бури
Обёртывания, которые реально работают: результаты уже после первой недели

После родов и без качания пресса: тренировка, от которой уходит живот

1:24
Спорт

После родов убрать живот непросто, особенно когда свободного времени почти нет. Но фитнес-эксперт Патрик Хонг предлагает решение, которое действительно работает: 10-минутная тренировка без скручиваний и походов в зал, специально для занятых мам.

Похудение
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Что в программе

Всего три простых упражнения:

  • Мёртвые жуки: активируют глубокие мышцы кора
  • Высокие колени (или мягкий вариант — марш стоя): разгоняют пульс и включают пресс
  • Марши в ягодичном мостике: укрепляют низ живота и защищают спину

Все упражнения мягкие, безопасные для позвоночника и легко выполняются в домашних условиях.

"Это тренировка для реальных женщин — уставших, занятых, многозадачных. Без скручиваний, без спортзала, без давления на спину", — подчёркивает Хонг в своём видео.

Почему это работает

Обычные скручивания часто перегружают спину и не задействуют глубокие мышцы живота, ответственные за плоский низ. Метод Хонга акцентирует нагрузку именно на эти зоны, делая живот визуально подтянутым и при этом сохраняя здоровье.

Если вы ищете простой и реалистичный способ вернуть форму — эта тренировка точно заслуживает внимания. 10 минут в день — и вы снова чувствуете силу в теле, а живот становится всё более подтянутым.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Роскошь без затрат: какой оттенок делает квартиру визуально богаче
Недвижимость
Роскошь без затрат: какой оттенок делает квартиру визуально богаче Аудио 
Не копаю, не таскаю, не мучаюсь: пень уходит сам — если знать один трюк
Садоводство, цветоводство
Не копаю, не таскаю, не мучаюсь: пень уходит сам — если знать один трюк Аудио 
Соседский кондиционер не даёт спать? Не торопитесь вызывать полицию — начните с этого
Недвижимость
Соседский кондиционер не даёт спать? Не торопитесь вызывать полицию — начните с этого Аудио 
Популярное
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее

Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.

Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Коты-одиночки: породы, которым уютнее без телячьих нежностей
Эти грибы можно собирать с закрытыми глазами: почему лисички никогда не бывают червивыми
Украина планирует создать линию дронов на фронте: как это должно работать и в чём слабые места Дмитрий Плотников
Эта зона — запретная: макияж, который визуально старит
Корень зла: почему вьюнок так любит ваш участок и как его выгнать
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Последние материалы
От стандартного к природному: преобразите свой газон легко и просто
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Солнечная активность 2025 года: пятно AR 4079 может стать причиной мощной геомагнитной бури
Обёртывания, которые реально работают: результаты уже после первой недели
Звенья одной цепи: Федункив высказалась о нападении на Кадышеву
10 мая: восстание сипаев, сожжение книг и инаугурация Манделы
Необычный лайфхак для огородников: как скорлупа помогает перцам
Охранник, охотник, собственник: 10 пород, которыми не понравится детская суета
После родов и без качания пресса: тренировка, от которой уходит живот
Восточная Азия теряет 75% населения: пластик убивает без предупреждения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.