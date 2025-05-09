После родов и без качания пресса: тренировка, от которой уходит живот

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После родов убрать живот непросто, особенно когда свободного времени почти нет. Но фитнес-эксперт Патрик Хонг предлагает решение, которое действительно работает: 10-минутная тренировка без скручиваний и походов в зал, специально для занятых мам.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Что в программе

Всего три простых упражнения:

Мёртвые жуки: активируют глубокие мышцы кора

активируют глубокие мышцы кора Высокие колени (или мягкий вариант — марш стоя): разгоняют пульс и включают пресс

(или мягкий вариант — марш стоя): разгоняют пульс и включают пресс Марши в ягодичном мостике: укрепляют низ живота и защищают спину

Все упражнения мягкие, безопасные для позвоночника и легко выполняются в домашних условиях.

"Это тренировка для реальных женщин — уставших, занятых, многозадачных. Без скручиваний, без спортзала, без давления на спину", — подчёркивает Хонг в своём видео.

Почему это работает

Обычные скручивания часто перегружают спину и не задействуют глубокие мышцы живота, ответственные за плоский низ. Метод Хонга акцентирует нагрузку именно на эти зоны, делая живот визуально подтянутым и при этом сохраняя здоровье.

Если вы ищете простой и реалистичный способ вернуть форму — эта тренировка точно заслуживает внимания. 10 минут в день — и вы снова чувствуете силу в теле, а живот становится всё более подтянутым.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

