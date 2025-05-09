Без тренировок уже три недели? Вот что спасает тебя от полного отката

Пропустили тренировку, потом ещё одну… и вот уже прошла неделя, а может, и три. Возникает паника: неужели все мышцы пропали? Но не спешите драматизировать — всё не так плохо, как кажется.
По словам тренера Майка Янга, Ph. D., первые признаки атрофии мышц могут проявиться уже через 2 недели полного бездействия. При этом сила уходит медленнее: до 6 недель можно сохранить около 80% прежнего уровня. Всё это часть процесса, который называется декондиционирование — тело теряет выносливость, силу и эффективность работы мышц.
Благодаря мышечной памяти — очень быстро. Мышцы "помнят" свои прежние размеры, и при возвращении к тренировкам рост идёт быстрее, чем у новичков. Обычно достаточно 4-8 недель, чтобы вернуться к прежней форме. А жир уходит ещё быстрее, если подключить кардио и питание.
Помните: временный перерыв — не приговор для ваших мышц. Главное — не бросать навсегда. Даже минимальные усилия, правильное питание и немного терпения помогут вам вернуться в форму быстрее, чем вы думаете. Главное — начать двигаться, пусть даже с малого. Ваше тело обязательно ответит.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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