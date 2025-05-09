10 000 шагов — больше не стандарт? Ученые предложили шокирующую замену

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Кажется, каждый сегодня стремится пройти за день заветные 10 000 шагов. Но биохимик Ронда Патрик уверена: этот популярный фитнес-ритуал — вовсе не панацея. В подкасте School of Greatness она заявила, что гораздо полезнее заменить шаги на всего 10 минут интенсивных упражнений в день.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренировка девушки на улице

"Вы можете просто идти медленно, верно? А сколько это занимает времени? Почти полтора часа!" — поясняет Патрик.

Что лучше: прогулка или спринт

Учёная приводит данные исследований: даже 10 приседаний каждые 45 минут в течение рабочего дня улучшают регуляцию сахара в крови эффективнее, чем полчаса ходьбы.

Кроме того, обычная ходьба почти не влияет на VO2 max — показатель, отражающий способность организма использовать кислород при нагрузках. А ведь именно этот показатель напрямую связан с долголетием: у людей с высоким VO2 max на 80% ниже риск преждевременной смерти по сравнению с теми, кто в нижнем диапазоне.

Люди с низким VO2 max, по словам Патрик, рискуют не меньше, чем курильщики, гипертоники или диабетики.

Пользователи не согласны

В комментариях под интервью зрители разделились на два лагеря. Некоторые встали на защиту прогулок:

"Полтора часа на свежем воздухе с солнцем на лице и природой вокруг — бесценны. Это не заменит никакая 10-минутная тренировка".

"Ходьба — основа пирамиды активности. Даже у спортсменов. Прежде чем бегать, нужно уметь ходить".

Где же истина

Скорее всего, в балансе. Малоподвижный образ жизни действительно враг номер один. Ходьба полезна, особенно на фоне полного бездействия. Но если добавить к ней короткие, но интенсивные упражнения, можно значительно повысить эффективность заботы о здоровье — от метаболизма до работы сердца.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

