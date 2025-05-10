Фанаты, трепещите: любимый футбольный клуб нового Папы Римского раскрыт

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Спорт

Американский кардинал Роберт Прево, известный в мире как Папа Римский Лев XIV, проявляет большой интерес к футболу и активно более за футбольный клуб "Рома". Об этом сообщил священник Джузеппе Пагано в интервью изданию ANSA, ссылаясь на высказывание новоизбранного Папы.

ФК Рома
Фото: commons.wikimedia.org by LittleWhites, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ФК Рома

Прево стал новым Папой Римским 8 мая. Его предшественник Папа Франциск (настоящее имя Хорхе Марио Бергольо) скончался 21 апреля 2025 года. Франциск также был большим поклонником футбола и поддерживал аргентинский клуб "Сан-Лоренсо". Он долго боролся с осложнениями бронхита, что сказалось на его здоровье. 20 апреля, в Пасху, он выступил перед верующими с коротким обращением, поздравив их с праздником. На следующий день его не стало.

Папа Римский Лев (Роберт Прево) также известен своей любовью к музыке. Он является большим поклонником классической музыки и часто посещает концерты. В Ватикане он организовал несколько музыкальных вечеров, на которых исполнялись произведения таких композиторов, как Моцарт, Бах и Вивальди. Эти мероприятия привлекают не только церковных деятелей, но и многих любителей музыки со всего мира.

Уточнения

«Ро́ма» (полное название — Спортивная ассоциация «Рома», итал. Associazione Sportiva Roma) — итальянский профессиональный футбольный клуб из Рима.

Франци́ск (лат   lang="la">Franciscus, итал. Francesco; в миру — Хо́рхе Ма́рио Берго́льо; исп. Jorge Mario Bergoglio; 17 декабря 1936, Буэнос-Айрес, Аргентина — 21 апреля 2025, Ватикан) — епископ Римско-католической церкви, папа римский (2013—2025).

Лев XIV (лат. Leo PP. XIV; в миру — Ро́берт Фра́нсис Пре́вост (англ. Robert Francis Prevost); в некоторых русскоязычных источниках встречается французская передача — Прево́; род. 14 сентября 1955, Чикаго, Иллинойс, США) — епископ Римско-католической церкви, Папа Римский с 8 мая 2025 года.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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