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Обманутые надежды: Porsche сначала звала, а потом отказала российскому пилоту — что произошло

1:38
Спорт

Российский пилот чемпионата мира по гонкам на выносливость Тимур Богуславский поделился, что не смог стать пилотом Porsche в сезоне-2025, несмотря на интерес немецкой команды к его услугам.

гонки
Фото: U.S. Navy photo by Mate Johnny Bivera. is licensed under Общественное достояние
гонки

Он рассказал, что сначала немцы сообщили о необходимости подтверждения от гендиректора концерна Porsche. После получения разрешения они отправили контракт, но процесс затянулся на месяц. Затем команда решила собрать коллегию в штаб-квартире для обсуждения возможности участия русского гонщика. По итогам обсуждений было решено, что никаких препятствий нет. Тимуру пообещали выслать соглашение на следующий день, но вместо этого он увидел состав команды на новый сезон FIA WEC без своего имени в соцсетях. Параллельно с этим его менеджер получил звонок от директора команды, который попытался объяснить ситуацию.

"Потом мне все пилоты, все инженеры Porsche писали, что они были бы безумно счастливы, если бы я выступал за их команду. Но в итоге я рад, что туда не попал. Как показала практика, сейчас эта команда просто нигде. Спасибо судьбе, что она меня отвела!" — сказал Богуславский в разговоре с "Чемпионатом".

Богуславский также отметил, что команда больше ориентирована на коммерцию и является очень дорогой для пилотов. Кроме того, американец, с которым он должен был выступать в одном экипаже, отказался от сотрудничества с русским напарником из-за возможных негативных последствий для своего бизнеса.

Уточнения

Porsche AG (немецкое произношение [ˈpɔʁʃə] — По́рше; полное наименование Doktor Ingenieur honoris causa Ferdinand Porsche Aktiengesellschaft) — немецкий производитель автомобилей, основанный конструктором Фердинандом Порше в 1931 году, в настоящее время — дочерняя структура Porsche Automobil Holding. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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