Неожиданная причина выпирающего живота, о которой никто не задумывается

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Ведущий фитнес-блогер Геннадий Лянго недавно поделился с подписчиками важной, но неочевидной причиной выпирающего живота, на которую многие даже не обращают внимания. Причина, как оказалось, может быть в неправильной осанке.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Как осанка влияет на живот?

Лянго объяснил, что правильное положение тела напрямую связано с тем, как расположены наши кости и суставы. Поддержка позвоночника в правильной осанке помогает избежать излишнего износа и обеспечивает оптимальное положение для всех структур. Специалист отметил, что брюшная полость повторяет форму лордоза — естественного изгиба позвоночника, направленного выпуклостью вперед. Когда мышцы спины становятся укороченными из-за неправильной осанки, живот может казаться более выпуклым и заметным.

Что делать, чтобы исправить осанку?

Чтобы исправить осанку и предотвратить выпирающий живот, Лянго порекомендовал несколько простых упражнений, которые помогут укрепить спину и улучшить позу:

Упражнение с мячиком: Поместите мячик между поясницей и стеной, катая его из стороны в сторону. Это поможет снять напряжение с мышц спины и улучшить их эластичность.

Тянемся к стопам: Лягте на пол, вытяните руки вперед, оторвите лопатки от пола и потянитесь к стопам. Это упражнение способствует растяжению спины и укреплению мышц, поддерживающих правильное положение тела, пишет Men Today.

Уточнения

Живо́т (общеславянское, от др.-рус. животъ «жизнь, имущество» из лат. vita «жизнь») — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки.

