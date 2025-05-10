Почему белки, жиры и углеводы важнее подсчёта калорий

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Вы удивитесь, но путь к идеальной форме начинается не с тренировок или голодовок, а с понимания простых основ — белков, жиров и углеводов. Эти три нутриента — не враги, а союзники, если знать, как с ними обращаться.

Фото: https://unsplash.com/photos/UrXH-rUUDu4 Image at the Wayback Machine by Gabriel Gurrola gabrielgurrola, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Еда

Что скрывается за аббревиатурой БЖУ

БЖУ — это белки, жиры и углеводы. Вместе они составляют базу любого рациона. Белки важны для роста и восстановления мышц, жиры — для гормонального фона и работы мозга, углеводы — главный источник энергии.

Важно не просто их употреблять, а делать это в правильных пропорциях. Именно баланс БЖУ помогает сохранять здоровье, вес и энергию.

Как определить свою норму

Рассчитать норму можно, зная два параметра: массу тела и уровень активности. В среднем рекомендуются следующие пропорции:

Белки: 1,2-2 г на кг веса;

Жиры: 0,8-1,5 г;

Углеводы: 2-4 г (или больше — при высоких нагрузках).

"На сушке белка можно есть больше, а углеводов меньше. А при наборе массы — наоборот", — делится своим опытом один из спортсменов.

Почему подсчёт БЖУ работает

Знание БЖУ помогает:

избавляться от жира, не теряя мышечную массу;

контролировать аппетит;

не впадать в крайности — вроде "углеводы — зло";

формировать питание, подходящее именно вам.

Частые ошибки

Уделяют внимание только калориям, забывая о качестве макроэлементов.

Исключают жиры, думая, что так быстрее похудеют.

Переоценивают количество белка и недооценивают роль углеводов.

А ведь один и тот же рацион в 2000 ккал может как помогать, так и мешать прогрессу — всё зависит от состава.

Уточнения

Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) — расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.



Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

