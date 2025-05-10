Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Евгений Петросян: как День Победы подарил артисту имя и связал с историей
Лёша Свик госпитализирован с желудочным кровотечением: подробности от жены певца
Керем Бюрсин готов к резкому повороту: актёр раскрыл планы сыграть злодея
ЛАЗ, Икарус и ПАЗ: три кита советского автобусного флота
В тени её сводов происходило всё что угодно: история средневековой улицы Виа делле Вольте раскроет самые тёмные страницы Феррары
План Трампа: девальвация, долги и налоги. Готов ли мир отказаться от доллара?
Советский внедорожник: как УАЗ стал легендой бездорожья
Этот популярный соус лучше убрать с тарелки — и вот почему
Солнце жжёт, пот щиплет, а ты всё ещё без SPF? Плохая новость…

Почему белки, жиры и углеводы важнее подсчёта калорий

1:55
Спорт

Вы удивитесь, но путь к идеальной форме начинается не с тренировок или голодовок, а с понимания простых основ — белков, жиров и углеводов. Эти три нутриента — не враги, а союзники, если знать, как с ними обращаться.

Еда
Фото: https://unsplash.com/photos/UrXH-rUUDu4 Image at the Wayback Machine by Gabriel Gurrola gabrielgurrola, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Еда

Что скрывается за аббревиатурой БЖУ

БЖУ — это белки, жиры и углеводы. Вместе они составляют базу любого рациона. Белки важны для роста и восстановления мышц, жиры — для гормонального фона и работы мозга, углеводы — главный источник энергии.

Важно не просто их употреблять, а делать это в правильных пропорциях. Именно баланс БЖУ помогает сохранять здоровье, вес и энергию.

Как определить свою норму

Рассчитать норму можно, зная два параметра: массу тела и уровень активности. В среднем рекомендуются следующие пропорции:

  • Белки: 1,2-2 г на кг веса;
  • Жиры: 0,8-1,5 г;
  • Углеводы: 2-4 г (или больше — при высоких нагрузках).

"На сушке белка можно есть больше, а углеводов меньше. А при наборе массы — наоборот", — делится своим опытом один из спортсменов.

Почему подсчёт БЖУ работает

Знание БЖУ помогает:

  • избавляться от жира, не теряя мышечную массу;
  • контролировать аппетит;
  • не впадать в крайности — вроде "углеводы — зло";
  • формировать питание, подходящее именно вам.

Частые ошибки

  • Уделяют внимание только калориям, забывая о качестве макроэлементов.
  • Исключают жиры, думая, что так быстрее похудеют.
  • Переоценивают количество белка и недооценивают роль углеводов.

А ведь один и тот же рацион в 2000 ккал может как помогать, так и мешать прогрессу — всё зависит от состава.

Уточнения

Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) — расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кошки не равнодушны к этим запахам: 5 ароматов, которые делают их счастливыми
Домашние животные
Кошки не равнодушны к этим запахам: 5 ароматов, которые делают их счастливыми Аудио 
Почему Запорожец — это больше, чем просто машина
Авто
Почему Запорожец — это больше, чем просто машина
Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц
Новости спорта
Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц Аудио 
Популярное
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее

Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.

Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер Сводка с фронта: Запад ждёт российский Орешник, к Зеленскому приехала коалиция желающих Дмитрий Плотников
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Последние материалы
Лёша Свик госпитализирован с желудочным кровотечением: подробности от жены певца
Керем Бюрсин готов к резкому повороту: актёр раскрыл планы сыграть злодея
Почему белки, жиры и углеводы важнее подсчёта калорий
ЛАЗ, Икарус и ПАЗ: три кита советского автобусного флота
В тени её сводов происходило всё что угодно: история средневековой улицы Виа делле Вольте раскроет самые тёмные страницы Феррары
План Трампа: девальвация, долги и налоги. Готов ли мир отказаться от доллара?
Советский внедорожник: как УАЗ стал легендой бездорожья
Этот популярный соус лучше убрать с тарелки — и вот почему
Солнце жжёт, пот щиплет, а ты всё ещё без SPF? Плохая новость…
Сколько у вас сантиметров? Хрустит, длинная и без изъянов — такую морковь хочется показать всем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.