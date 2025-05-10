Почему белки, жиры и углеводы важнее подсчёта калорий

Вы удивитесь, но путь к идеальной форме начинается не с тренировок или голодовок, а с понимания простых основ — белков, жиров и углеводов. Эти три нутриента — не враги, а союзники, если знать, как с ними обращаться.
БЖУ — это белки, жиры и углеводы. Вместе они составляют базу любого рациона. Белки важны для роста и восстановления мышц, жиры — для гормонального фона и работы мозга, углеводы — главный источник энергии.
Важно не просто их употреблять, а делать это в правильных пропорциях. Именно баланс БЖУ помогает сохранять здоровье, вес и энергию.
Рассчитать норму можно, зная два параметра: массу тела и уровень активности. В среднем рекомендуются следующие пропорции:
"На сушке белка можно есть больше, а углеводов меньше. А при наборе массы — наоборот", — делится своим опытом один из спортсменов.
Знание БЖУ помогает:
А ведь один и тот же рацион в 2000 ккал может как помогать, так и мешать прогрессу — всё зависит от состава.
Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) — расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.
Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.
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