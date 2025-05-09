Целлюлиту конец: упражнения, после которых зеркалу хочется аплодировать

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Целлюлит — не приговор, а задача, которую можно решить. Главное — не ждать чуда от одной диеты или волшебного крема, а включить в арсенал проверенные упражнения. Но не любые, а те, что активизируют кровообращение, выводят лишнюю воду и делают кожу заметно ровнее. С чего начать?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Похудение

Что важно помнить перед тренировкой

Двигайтесь плавно, никаких рывков.

Работают только нужные мышцы, а не "кто угодно".

Амплитуда — по максимуму, полуприсед не считается.

Правильное дыхание: вдох перед усилием, выдох — после.

Между подходами обязательно отдыхаем.

И да, визуализация — тоже дело: представляйте, как мышцы включаются в работу (не зря же Арнольд советовал!).

Топ-5 упражнений от целлюлита

1. Полуприсед с опорой

Ноги вместе, опора — стул. Встаньте на носки и плавно опуститесь, как будто пружините. Задержка внизу — счёт до трёх. Делайте 2 подхода по 10 раз.

2. Приседания с выпадами

Один шаг вперёд, другой назад на носок. Приседайте до прямого угла в коленях. Главное — не наклоняться вперёд. Начните с 30 шагов и 2 подходов. Позже подключите гантели — и ноги скажут спасибо.

3. Ходьба сидя

Сядьте, ноги вперёд, руки за голову — и "шагаем" ягодицами. Вперёд 10 шагов, обратно — тоже. 2 подхода по 20 движений. Чудо для бёдер и пресса.

4. Подъёмы ног лёжа на боку

На боку, нога вверху — ровная, подъём и вниз. Медленно. По 15 раз на каждую ногу, 2 подхода. Жжёт? Значит работает.

5. Подъём таза лёжа

Стопы шире таза, руки вдоль тела. Поднимайте таз, сжимайте ягодицы. 10 повторов, 2 подхода. Потом усложняйте: ставьте ноги на возвышение. Будет не только ягодицам, но и животу польза.

Что делать не стоит

Прыжки, бег, степы и джазовая аэробика — всё это усиливает уплотнение целлюлита.

Стретчинг хорош, но не на этапе борьбы — только в финале тренировки.

Уточнения

Целлюлит (англ lang="en">cellulite) — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.

