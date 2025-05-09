Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Даже если Трамп снизит тарифы на 50%: финансовые рынки на грани нового падения
Эта ошибка при нырянии может стоить слуха
США включили невидимый двигатель прогресса – и он уже работает
Органическая косметика подвела: что в ней на самом деле не так
Вода с секретом: огород пышет здоровьем, а расходов — почти ноль
Готовим эту запеканку, когда нет времени и не хочется тратить силы
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Совет от бабушек СССР: как сделать тесто пышным и мягким
Бассейн в облаках, кухня на крыше и один секрет, за который просят $35 миллионов

Целлюлиту конец: упражнения, после которых зеркалу хочется аплодировать

2:23
Спорт

Целлюлит — не приговор, а задача, которую можно решить. Главное — не ждать чуда от одной диеты или волшебного крема, а включить в арсенал проверенные упражнения. Но не любые, а те, что активизируют кровообращение, выводят лишнюю воду и делают кожу заметно ровнее. С чего начать?

Похудение
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Похудение

Что важно помнить перед тренировкой

  • Двигайтесь плавно, никаких рывков.

  • Работают только нужные мышцы, а не "кто угодно".

  • Амплитуда — по максимуму, полуприсед не считается.

  • Правильное дыхание: вдох перед усилием, выдох — после.

  • Между подходами обязательно отдыхаем.

  • И да, визуализация — тоже дело: представляйте, как мышцы включаются в работу (не зря же Арнольд советовал!).

Топ-5 упражнений от целлюлита

1. Полуприсед с опорой
Ноги вместе, опора — стул. Встаньте на носки и плавно опуститесь, как будто пружините. Задержка внизу — счёт до трёх. Делайте 2 подхода по 10 раз.

2. Приседания с выпадами
Один шаг вперёд, другой назад на носок. Приседайте до прямого угла в коленях. Главное — не наклоняться вперёд. Начните с 30 шагов и 2 подходов. Позже подключите гантели — и ноги скажут спасибо.

3. Ходьба сидя
Сядьте, ноги вперёд, руки за голову — и "шагаем" ягодицами. Вперёд 10 шагов, обратно — тоже. 2 подхода по 20 движений. Чудо для бёдер и пресса.

4. Подъёмы ног лёжа на боку
На боку, нога вверху — ровная, подъём и вниз. Медленно. По 15 раз на каждую ногу, 2 подхода. Жжёт? Значит работает.

5. Подъём таза лёжа
Стопы шире таза, руки вдоль тела. Поднимайте таз, сжимайте ягодицы. 10 повторов, 2 подхода. Потом усложняйте: ставьте ноги на возвышение. Будет не только ягодицам, но и животу польза.

Что делать не стоит

  • Прыжки, бег, степы и джазовая аэробика — всё это усиливает уплотнение целлюлита.

  • Стретчинг хорош, но не на этапе борьбы — только в финале тренировки.

Уточнения

Целлюлит (англ   lang="en">cellulite) — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Квартира с сюрпризом: какой запах подскажет, что покупать её нельзя
Недвижимость
Квартира с сюрпризом: какой запах подскажет, что покупать её нельзя Аудио 
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Недвижимость
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере Аудио 
Люся Чеботина раскрыла правду об отношениях с Филиппом Киркоровым: не планируем заводить ребёнка
Российский шоу-бизнес
Люся Чеботина раскрыла правду об отношениях с Филиппом Киркоровым: не планируем заводить ребёнка Аудио 
Популярное
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени

Функция, задуманная как экологичная, может стоить вашему мотору ресурса. Один щелчок — и вы вдвое увеличите срок службы двигателя.

Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Красиво, но бесполезно: какие клички кошки игнорируют с первого дня
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её
Сводка с фронта: истерика Киева перед 9 мая, США угрожают выйти из переговоров Дмитрий Плотников
Мода из бабушкиного сундука: этот тренд 1925 года триумфально возвращается
Простой рецепт запеканки с куриной грудкой: готовим за час, наслаждаемся вечером
Не копаю, не таскаю, не мучаюсь: пень уходит сам — если знать один трюк
Не копаю, не таскаю, не мучаюсь: пень уходит сам — если знать один трюк
Последние материалы
Вода с секретом: огород пышет здоровьем, а расходов — почти ноль
Готовим эту запеканку, когда нет времени и не хочется тратить силы
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Совет от бабушек СССР: как сделать тесто пышным и мягким
Целлюлиту конец: упражнения, после которых зеркалу хочется аплодировать
Бассейн в облаках, кухня на крыше и один секрет, за который просят $35 миллионов
Бразилия — это не только карнавал: здесь есть города с европейским колоритом — будьте готовы к сюрпризам!
Никогда не заводите этих псов, если у вас ковры и светлая мебель
Стоп-слова для переводов: банки не пропустят ваш платёж
Веки в стрессе, взгляд в отчаянии? На кухне уже варится спасение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.