Целлюлиту конец: упражнения, после которых зеркалу хочется аплодировать

Целлюлит — не приговор, а задача, которую можно решить. Главное — не ждать чуда от одной диеты или волшебного крема, а включить в арсенал проверенные упражнения. Но не любые, а те, что активизируют кровообращение, выводят лишнюю воду и делают кожу заметно ровнее. С чего начать?
Двигайтесь плавно, никаких рывков.
Работают только нужные мышцы, а не "кто угодно".
Амплитуда — по максимуму, полуприсед не считается.
Правильное дыхание: вдох перед усилием, выдох — после.
Между подходами обязательно отдыхаем.
И да, визуализация — тоже дело: представляйте, как мышцы включаются в работу (не зря же Арнольд советовал!).
1. Полуприсед с опорой
Ноги вместе, опора — стул. Встаньте на носки и плавно опуститесь, как будто пружините. Задержка внизу — счёт до трёх. Делайте 2 подхода по 10 раз.
2. Приседания с выпадами
Один шаг вперёд, другой назад на носок. Приседайте до прямого угла в коленях. Главное — не наклоняться вперёд. Начните с 30 шагов и 2 подходов. Позже подключите гантели — и ноги скажут спасибо.
3. Ходьба сидя
Сядьте, ноги вперёд, руки за голову — и "шагаем" ягодицами. Вперёд 10 шагов, обратно — тоже. 2 подхода по 20 движений. Чудо для бёдер и пресса.
4. Подъёмы ног лёжа на боку
На боку, нога вверху — ровная, подъём и вниз. Медленно. По 15 раз на каждую ногу, 2 подхода. Жжёт? Значит работает.
5. Подъём таза лёжа
Стопы шире таза, руки вдоль тела. Поднимайте таз, сжимайте ягодицы. 10 повторов, 2 подхода. Потом усложняйте: ставьте ноги на возвышение. Будет не только ягодицам, но и животу польза.
Прыжки, бег, степы и джазовая аэробика — всё это усиливает уплотнение целлюлита.
Стретчинг хорош, но не на этапе борьбы — только в финале тренировки.
Целлюлит (англ
Функция, задуманная как экологичная, может стоить вашему мотору ресурса. Один щелчок — и вы вдвое увеличите срок службы двигателя.