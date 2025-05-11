Секрет плоского живота: как перезагрузить гормоны и убрать стресс — советы диетолога

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Официально: "кортизоловый живот" — это новое "кортизоловое лицо". Фраза, используемая для описания воды и жира, которые скапливаются вокруг живота из-за стресса, стала вирусной в соцсетях.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Похудение

Прокрутите приложение, и вы найдете сотни тысяч роликов на эту тему, включая видео людей в стиле "до и после" о своем пути от вздутого живота к плоскому, а также "экспертов", предлагающих решения, как навсегда избавиться от кортизолового живота.

Хотя мы знаем, что стресс вреден для нашего здоровья, у нас есть вопросы о тенденции кортизолового живота.

А именно, реален ли кортизоловый живот или это просто замаскированное стремление к потере веса и неуверенность в себе? И как отличить кортизоловый живот от других типов вздутия живота?

Обратимся к доктору Гаураву Агарвалу, врачу общей практики в больнице Nuffield Health Tunbridge Wells, и Ханне Олдерсон, диетологу и специалисту по гормонам. Удивительно, но они говорят, что эта тенденция имеет под собой некоторую долю правды.

Почему появляется кортизоловый живот?

"Кортизол — это гормон, вырабатываемый надпочечниками. Он необходим для того, чтобы помочь нашему организму реагировать на стресс (физический, умственный, социальный или эмоциональный), справляться с предполагаемыми угрозами (реакция "бей или беги"), поддерживать цикл сна и бодрствования, укреплять память и поддерживать мышечный тонус", — объясняет доктор Агарвал.

Избыточное накопление жира вокруг живота связано с более высоким риском серьезных проблем со здоровьем, таких как болезни сердца, диабет и некоторые виды рака, независимо от веса. Однако это касается висцерального жира — типа, который находится глубоко в теле, вокруг ваших органов — больше, чем подкожного жира, который находится под кожей. У вас могут быть проблемы со здоровьем как с кортизоловым животом, так и без него.

Как узнать, что у меня кортизоловый живот?

Большинство ежедневных стрессов не приведут к чрезвычайно высокому уровню кортизола, который будет накапливаться в области живота.

"Недавние исследования показали связь между неконтролируемым стрессом и распределением жира в области живота", — отмечает Олдерсон.

Необходимы дополнительные исследования для изучения этой связи, но там, где больше стресса, может быть больше жира в области живота, а там, где больше жира в области живота, вы можете производить больше кортизола.

Будьте осторожны, чтобы не называть свой жир на животе "неправильным". Помните, что женщинам особенно необходимо и естественным образом накапливать больше жира вокруг живота, чтобы защитить наши репродуктивные органы. "Мешочек", который есть у многих внизу живота, нужен для поддержки матки и яичников и необходим организму.

Как избавиться от кортизолового живота

Не торопитесь

Если вы испытываете чрезмерный стресс и видите, что это проявляется вокруг вашего живота, не садитесь на диету.

"Ограничение в еде и чрезмерные физические нагрузки для противодействия этому могут иметь обратный эффект, еще больше повышая уровень кортизола", — говорит Олдерсон.

Сосредоточьтесь на успокаивающих действиях

Вместо того, чтобы сосредотачиваться на животе, сосредоточьтесь на стрессе.

Лучше всего начать с того, чтобы напомнить организму, что он в безопасности. 20-минутная прогулка на свежем воздухе после еды не только поддержит регуляцию уровня глюкозы в крови после еды, но и успокаивающий эффект природы и воздействие полного спектра света могут прекрасно напомнить организму, как функционировать оптимально и расслабляться.

Общайтесь

"Укрепление человеческих связей, доброта и общение с любимыми людьми могут использовать позитивную силу вашей любви и гормона счастья окситоцина", — говорит Олдерсон.

Плавное движение

Медленное и равномерное движение — лучшее начало, когда дело касается управления кортизолом. Если вы сейчас много работаете с высокой интенсивностью, отдохните и займитесь ходьбой, йогой и пилатесом.

Правильно питайтесь и пейте

"Чрезмерное употребление алкоголя может играть роль в кортизоловом животе", — отмечает доктор Агарвал.

Постарайтесь ограничить употребление алкоголя и выбирать цельные продукты, одновременно заботясь о своем здоровье и стрессе.

Уточнения

Кортизо́л (гидрокортизон) — стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников.

