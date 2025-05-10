Секрет упругих ягодиц раскрыт: это упражнение имитирует движения животного

Упражнение "ослиные пинки" названо так удачно, так как оно имитирует движения животного. Оно помогает прокачать ягодичные мышцы по-максимуму.
"При правильном выполнении это упражнение отлично изолирует самую большую и объемную ягодичную мышцу — большую ягодичную мышцу", — говорит тренер Китон Рэй.
Как делать "ослиные пинки"
"Пинки" нацелены на большую ягодичную мышцу — самую большую из трех ягодичных мышц и основную часть ягодиц. Они также задействуют мышцы кора и плеч, поскольку все ваше тело должно оставаться устойчивым, пока вы поднимаете ногу.
Это упражнение особенно полезно для тех, у кого сидячая работа.
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