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Так ягодицы точно не вырастут: не совершайте эти 3 ошибки в тренировках

1:28
Спорт

Если вы хотите обрести сильные и упругие ягодицы, во время тренировок нужно избегать трех распространенных ошибок.

Спортивная девушка
Фото: Designed be Freepik by wayhomestudio is licensed under Public domian
Спортивная девушка

Во-первых, забудьте о разных причудливых отжиманиях с резинкой.

Вместо этого сосредоточьтесь на "тяжелых подъемах" для более сложного стимула, который будет способствовать лучшей мышечной адаптации как по силе, так и по размеру.

Во-вторых, нагружайте себя с должной интенсивностью или объемом.

Даже когда мы выполняем более тяжелые подъемы, тренер Фокс подчеркивает важность добавления достаточного веса и выполнения достаточного количества повторений для создания достаточного сопротивления.

"Ягодичные мышцы — самые большие мышцы в вашем теле. Вы не будете тренировать грудь или спину с детскими весами, так зачем же делать это для ягодиц?" — говорит он.

Увеличение времени под напряжением, например, в фазе опускания приседаний или подъема на ступеньку, также может повысить интенсивность.

В-третьих, не делайте только "обычные" упражнения.

Вместо того, чтобы просто выполнять стандартные версии упражнений, такие как приседания с кубком, которые, по словам Фокса, "отлично подходят для квадрицепсов", но в меньшей степени для ягодиц, он призывает нас не забывать о таких вариациях, как приседания с широко расставленными ногами, приседания на ящик или приседания сумо.

Уточнения

Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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