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Как делать румынскую становую тягу с гантелями с идеальной техникой

1:23
Спорт

Румынская становая тяга с гантелями — одно из самых популярных упражнений в спортзале. Предлагая целый ряд преимуществ и задействуя множество мышц нижней части тела и задней цепи, это проверенное и любимое упражнение.

Девушка тренируется
Фото: flickr.com by Марк Себастьян, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Девушка тренируется

При правильном выполнении это упражнение является феноменальным движением для ягодиц, отлично прорабатывает подколенные сухожилия и развивает фантастическую общую силу.

В чем польза румынской становой тяги?

  • Одновременно прорабатывает корпус и нижнюю часть тела
  • Безопасно для людей с болями в пояснице
  • Развивает силу для других тренировок (бега, ходьбы и т. д.)

Техника выполнения

  1. Начните с того, что встаньте, расставив ноги на ширину бедер и слегка согнув колени. Возьмите по одной гантели в каждую руку и поместите их перед бедрами, ладони обращены к бедрам.
  2. Удерживая позвоночник в нейтральном положении и сжимая лопатки, начните отводить бедра назад.
  3. Держа гантели близко к телу, опустите их так, чтобы они оказались перед голенями.
  4. Как только они пройдут колени, не позволяйте бедрам опускаться дальше.
  5. Сохраняйте нейтральное положение позвоночника и толкайте пятки, чтобы полностью разогнуть бедра и колени, сжимая ягодицы в верхней точке.
Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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