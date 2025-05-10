Как делать румынскую становую тягу с гантелями с идеальной техникой

1:23 Your browser does not support the audio element. Спорт

Румынская становая тяга с гантелями — одно из самых популярных упражнений в спортзале. Предлагая целый ряд преимуществ и задействуя множество мышц нижней части тела и задней цепи, это проверенное и любимое упражнение.

Фото: flickr.com by Марк Себастьян, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Девушка тренируется

При правильном выполнении это упражнение является феноменальным движением для ягодиц, отлично прорабатывает подколенные сухожилия и развивает фантастическую общую силу.

В чем польза румынской становой тяги?

Одновременно прорабатывает корпус и нижнюю часть тела

Безопасно для людей с болями в пояснице

Развивает силу для других тренировок (бега, ходьбы и т. д.)

Техника выполнения

Начните с того, что встаньте, расставив ноги на ширину бедер и слегка согнув колени. Возьмите по одной гантели в каждую руку и поместите их перед бедрами, ладони обращены к бедрам. Удерживая позвоночник в нейтральном положении и сжимая лопатки, начните отводить бедра назад. Держа гантели близко к телу, опустите их так, чтобы они оказались перед голенями. Как только они пройдут колени, не позволяйте бедрам опускаться дальше. Сохраняйте нейтральное положение позвоночника и толкайте пятки, чтобы полностью разогнуть бедра и колени, сжимая ягодицы в верхней точке.