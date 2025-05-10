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Накачай ноги как у Халка: это упражнение для сильных подколенных сухожилий

2:18
Спорт

Когда дело доходит до упражнений для нижней части тела, большие сложные движения, такие как приседания и выпады, могут быть тем, о чем мы изначально думаем, чтобы нарастить общую силу. Но сгибания ног могут быть крайне необходимым дополнением к вашей программе.

тренировки на ноги
Фото: freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
тренировки на ноги

"Сгибание ног — это изолирующее упражнение, которое воздействует на подколенные сухожилия путем сгибания колена с преодолением сопротивления", — говорит тренер Коутс.

Тренажер для сгибания ног — это тренажер для спортзала, предназначенный для безопасной и эффективной проработки подколенных сухожилий. Он контролирует диапазон движения, обеспечивая регулируемое сопротивление, обычно в положении сидя или лежа.

Какие мышцы работают при сгибании ног?

  • Основные мышцы: подколенные сухожилия — группа из трех мышц, расположенных на задней поверхности бедра, называемых двуглавой мышцей бедра, полусухожильной и полуперепончатой мышцами
  • Вторичные мышцы: икры, ягодичные (которую подколенные сухожилия помогают стабилизировать)

Как выполнять сгибание ног сидя?

  1. Отрегулируйте тренажер так, чтобы нижняя часть подкладки для ног находилась чуть выше пяток. Отрегулируйте подкладку для коленей так, чтобы она надежно удерживала ноги в нужном положении. Сядьте прямо, прижавшись спиной к сиденью.
  2. Зацепите лодыжки за мягкий рычаг и возьмитесь за ручки для поддержки. Ноги должны быть вытянуты с мягким сгибанием колен.
  3. Согните ноги, согнув колени и потянув подкладку как можно дальше к себе.
  4. Задействуйте корпус и держите верхнюю часть тела неподвижной.
  5. Медленно вернитесь в исходное положение, контролируя.

Как делать сгибание ног лежа?

  1. Лягте лицом вниз на тренажер, расположив подушку чуть выше пяток и лодыжек. Возьмитесь за ручки тренажера для поддержки.
  2. Держите бедра прижатыми к скамье и задействуйте корпус. Сгибайте ноги к ягодицам, сжимая подколенные сухожилия в верхней точке.
  3. Медленно опускайтесь обратно в исходное положение, контролируя положение, не позволяя весам резко ударяться.

Уточнения

Коле́нный сустав коле́но (лат. articulatio genus) — сустав, соединяющий бедренную кость, большеберцовую кость и надколенник. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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