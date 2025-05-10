Накачай ноги как у Халка: это упражнение для сильных подколенных сухожилий

Когда дело доходит до упражнений для нижней части тела, большие сложные движения, такие как приседания и выпады, могут быть тем, о чем мы изначально думаем, чтобы нарастить общую силу. Но сгибания ног могут быть крайне необходимым дополнением к вашей программе.
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тренировки на ноги
"Сгибание ног — это изолирующее упражнение, которое воздействует на подколенные сухожилия путем сгибания колена с преодолением сопротивления", — говорит тренер Коутс.
Тренажер для сгибания ног — это тренажер для спортзала, предназначенный для безопасной и эффективной проработки подколенных сухожилий. Он контролирует диапазон движения, обеспечивая регулируемое сопротивление, обычно в положении сидя или лежа.
Какие мышцы работают при сгибании ног?
Основные мышцы: подколенные сухожилия — группа из трех мышц, расположенных на задней поверхности бедра, называемых двуглавой мышцей бедра, полусухожильной и полуперепончатой мышцами
Отрегулируйте тренажер так, чтобы нижняя часть подкладки для ног находилась чуть выше пяток. Отрегулируйте подкладку для коленей так, чтобы она надежно удерживала ноги в нужном положении. Сядьте прямо, прижавшись спиной к сиденью.
Зацепите лодыжки за мягкий рычаг и возьмитесь за ручки для поддержки. Ноги должны быть вытянуты с мягким сгибанием колен.
Согните ноги, согнув колени и потянув подкладку как можно дальше к себе.
Задействуйте корпус и держите верхнюю часть тела неподвижной.
Медленно вернитесь в исходное положение, контролируя.
Как делать сгибание ног лежа?
Лягте лицом вниз на тренажер, расположив подушку чуть выше пяток и лодыжек. Возьмитесь за ручки тренажера для поддержки.
Держите бедра прижатыми к скамье и задействуйте корпус. Сгибайте ноги к ягодицам, сжимая подколенные сухожилия в верхней точке.
Медленно опускайтесь обратно в исходное положение, контролируя положение, не позволяя весам резко ударяться.
Уточнения
Коле́нный суставколе́но (лат. articulatio genus) — сустав, соединяющий бедренную кость, большеберцовую кость и надколенник.