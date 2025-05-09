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Этот простой домашний тест на хватку расскажет, как долго вы проживёте

3:15
Спорт

Легко подумать, что измерить свое здоровье и физическую форму можно только с помощью дорогостоящих устройств. Однако вам не нужен сложный инструмент, чтобы оценить силу вашего хвата. На самом деле, все, что нужно, это сесть в кресло и сжать теннисный мяч.

Мужчина подтягивается на турнике
Фото: freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина подтягивается на турнике

Исследователь силы и выносливости в Университете Дерби, изучающий силу хвата руки, рекомендует гораздо более простой "тест на сжатие" с использованием повседневных предметов, таких как теннисные мячи.

Все, что вам нужно, — это любой предмет, который вы можете схватить и который можно деформировать, не вызывая боли или дискомфорта.

Просто сжимайте его так долго, как сможете, пока не устанет хватка. Способность поддерживать максимальное сжатие чего-то вроде теннисного мяча в течение 15-30 секунд будет хорошим стандартом, к которому стоит стремиться.

Отслеживание того, как долго вы сжимаете, может помочь вам отслеживать прогресс.

За последние несколько лет сила хвата все чаще становится надежным маркером здоровья, и исследования называют ее лучшим индикатором смертности от сердечно-сосудистых заболеваний по всем причинам, чем артериальное давление, и подчеркивают связь между силой предплечья и продолжительностью жизни.

Исследования, проведенные в 2019 году, также показали, что более слабая сила хвата может указывать на риск возникновения проблем, начиная от диабета и проблем со сном до когнитивных нарушений и депрессии, в то время как исследование 2022 года, в котором анализировались 1275 участников, показало, что люди с более низкой силой хвата также стареют быстрее, что измеряется ускорением метилирования ДНК с возрастом или химическими "метками" на вашей ДНК, которые контролируют, какие гены включаются или выключаются.

3 способа улучшить силу хвата

Важно быть "очень активным" и начать контролировать силу хвата примерно в возрасте 45 лет. Однако он также рекомендовал вам начать "оптимизировать" физическую силу в возрасте 20 лет или даже раньше, поскольку "это закладывает основу".

С этой целью тренер Индия Морс рекомендует три способа улучшить силу хвата в спортзале:

Переноска гири фермером

  • Найдите две тяжелые гири.
  • Пройдите не менее 20 метров, держа их в каждой руке, по обе стороны от тела на прямых руках, напрягая корпус и отводя плечи назад.
  • Сделайте это дважды, удерживая гири как можно дольше.

Сгибания Зоттмана

  • Выполните базовое сгибание рук на бицепс с гантелями в каждой руке.
  • Поверните запястья, одновременно поднимая обе гантели так, чтобы ладони были обращены наружу, прежде чем медленно опускать гантели к бедрам.

Вис

  • Держитесь за перекладину, полностью выпрямив руки и не отрывая ступни от пола, как можно дольше.
  • Добавьте 2-3 подхода "виса на прямых руках" к своей силовой тренировке раз в неделю.

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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