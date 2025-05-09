Обрети тело как у гимнастки всего за месяц: эта тренировка на коврике вдохновлена реформером пилатеса

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По всему миру активные люди сейчас одержимы пилатесом — например, многие звёзды воспевали этот вид спорта. Чем же он их так привлекает?

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренировка девушки дома

"Модные тенденции в фитнесе приходят и уходят, но пилатес выдержал испытание временем", — говорит тренер Кэрри Кэмпбелл.

В то время как некоторые люди используют пилатес как единственный способ тренировок, другие используют его в качестве перекрестной тренировки с другими видами фитнеса.

Благодаря ему скованность спины в значительной степени исчезает. Было показано, что пилатес уменьшает хроническую боль в пояснице, согласно недавнему обзору в Postgraduate Medical Journal. На этом плюсы не заканчиваются: мозг также принимает участие в действии хорошего самочувствия, поскольку пилатес уменьшает симптомы депрессии и тревожности.

Тренировка на коврике, вдохновленная реформером пилатеса

Проработайте корпус, руки, спину и ноги с помощью этого комплекса упражнений на вытяжение от профессионала Блоссом Лейлани Кроуфорд.

Работа со стопами

Лягте лицом вверх, слегка прижав голову к полу, руки по бокам, ноги подняты и согнуты в форме ромба, ступни согнуты, пятки вместе, носки врозь.

Вытяните ноги под углом, который нагружает корпус, но не спину. Вытяните носки.

Слегка согните носки (представьте, что вы хватаете карандаш), когда вы делаете лягушачьи движения ногами.

Это 1 повтор; сделайте 10.

Лежа на земле "сотня"

Лягте лицом вниз, руки под лбом, ноги прямые.

Поднимите верхнюю и нижнюю часть тела в парящее положение с равным весом между ребрами и тазом.

Вдохните на 5 счетов и выдохните на 5 счетов, хлопая ногами на каждый счет.

Это 1 повтор. Сделайте 10, чтобы достичь своей "сотни".

Подтягивание ремней

Лягте лицом вниз, руки обрамляют лицо.

Поднимите верхнюю часть тела вверх (удерживая грудную клетку внизу) и разведите руки в стороны и вниз, пока ладони не достигнут бедер.

Круговые движения руками вверх, вытягиваясь через шею, когда вы опускаете тело на пол.

Это 1 повтор. Сделайте от 3 до 8.

Гребля

Сядьте, вытянув ноги и вытянув руки вперед.

Подтяните кулаки к груди, округляя спину и удерживая пресс напряженным.

Подтяните кулаки к груди, округляя спину и удерживая пресс напряженным. Сохраняйте положение и разведите руки в стороны, затем согните руки обратно.

Сделайте от 3 до 8 повторений.

Штопор

Лягте лицом вверх, руки по бокам, ноги вместе в положении 12 часов.

Круг ног вокруг воображаемого циферблата и вернитесь в положение 12 часов.

В следующем повторении круг в противоположном направлении.

Это один подход. Сделайте три подхода.

Растяжка с выпадом

Начните с правой ноги вперед, колено согнуто, а левая нога сзади, пятка поднята.

Согните и выпрямите правую ногу несколько раз, чтобы растянуть левое бедро и квадрицепс. Поменяйте стороны.

Баланс

Встаньте прямо, пятки вместе, носки врозь; руки за головой.

Поднимитесь на носки, притягивая бедра друг к другу, затем опустите пятки. Это 1 повтор.

Сделайте 8-10 раз.

Кстати, одно исследование даже показало, что пилатес, выполняемый в клинических условиях, улучшает функциональные движения у бегунов-любителей, что может привести к меньшему количеству травм, согласно Международному журналу спортивной медицины.

Уточнения

Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.



