Миф о ямочках на бёдрах: вот почему 12 тысяч человек ищут способ избавиться от нормы

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Эксперты считают, что впадины на бёдрах — это совершенно нормально.

Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка выполняет приседания со штангой

Несмотря на то, что может говорить культура диеты, впадины на бедрах (абсурдный термин, обозначающий небольшие, едва заметные углубления, которые можно обнаружить под бедрами и над ними, иногда их также называют "скрипичными бедрами") являются одной из многих абсолютно нормальных и не вызывающих проблем частей здорового тела.

Впадины на бедрах связаны с формой вашего таза, а также определяются формой ваших ягодиц и распределением жира — поэтому они в значительной степени контролируются генетикой и объясняют, почему у некоторых людей они есть, а у некоторых нет.

Тем не менее, в среднем 12,1 тысячи человек ежемесячно ищут этот термин, так что если вы гуглите "что такое впадины на бедрах", "как избавиться от впадин на бедрах" или "тренировка для впадин на бедрах", вы не одиноки.

"Впадины на бедрах — это естественные изгибы, которые возникают изнутри", — говорит тренер Винер.

Он объяснил, что вызваны формой вашего таза. Хотя не у всех будут заметные впадины на бедрах, если свести их к скелету, у всех нас будет вмятина в месте соединения тазовой кости с верхней частью бедра.

Итак, если вы соблазнились любым из видео типа "Как избавиться от впадин на бедрах за неделю"? Пролистайте дальше, это просто кликбейт.

Что вы можете сделать, так это сосредоточиться на упражнениях, которые задействуют несколько групп мышц нижней части тела (например, комплексные упражнения, включая приседания и выпады), и заменить их изометрическими упражнениями (например, пожарные гидранты и моллюски) при необходимости.

Уточнения

Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.

